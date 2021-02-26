疫情對於智利車厘子的影響從去年1月就已經開始。中國去年爆發疫情初期，就造成30%在華的智利車厘子待售。但隨後，智利當地爆發疫情，導致車厘子果園維護不足、品質相對一般。至今年1月江蘇無錫市梁溪區有車厘子表面被檢出新冠病毒陽性後，對車厘子市場嚴重打擊，車厘子價格大跌，有零售甚至跌至每斤9.9元人民幣（下同）。

自2006年10月起，中國和智利開始實施自貿協定。次年，智利車厘子獲准進口中國。有數據顯示，2019年跨2020年，共有23萬噸智利車厘子輸華；2020年跨2021年，有33萬噸智利車厘子出口中國。

惟今年1月，江蘇省無錫市梁溪區疾控中心發布通報稱，在一份車厘子表面檢測出新冠病毒核酸陽性，車厘子市場隨即成為驚弓之鳥，智利車厘子在輸華的14年中遭受到巨大的打擊，零售價甚至跌至每斤9.9元人民幣。

智利車厘子今季在中國遭受到重創，下一季是否還會出口中國？有內地果商表示，「不可能不來。智利人口不足2000萬，本國消費有限，出口歐洲、北美等傳統市場亦難有增量。目前，智利車厘子出口中的90%銷往中國。除了中國，它似乎別無去處」。也有業界人士表示，智利車厘子已從黃金時代邁入白銀時代，疫情加速了中國向進口水果成熟市場的轉變。

有內地水果進口商稱，進口水果頂着關稅和運費而來，還要考慮運輸時間，採摘略提前，無法以最完美的成熟度進入中國，他們要想在中國市場立足並不容易，要麼能與國產水果形成季節互補，要么能有品種差異。如國產櫻桃多產於山東、遼寧，一般在5月中旬到6月下旬上市，因此美國、加拿大櫻桃選擇在7月後殺入，南半球櫻桃則主打冬季和春節牌。「今後國產水果會更好也更貴，這也是以智利車厘子為代表的水果進口的意義」。

綜合報道

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！