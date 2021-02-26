法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）譴責中國對境內的維吾爾人採取「制度性壓迫」後，法國維吾爾協會（Association des Ouïgours de France）證實已提出訴訟，控告美國運動品牌Nike，「在中國的代工廠強迫維吾爾族勞動」，涉嫌欺騙消費者，無視其企業倫理。據悉，許多知名網紅紛紛發聲力挺，一場結合司法與網上行動的跨國反種族逼害運動正展開。

代表「法國維吾爾人協會」的36歲巴黎律師巴提克（Mourad Battikh）表示，他們是以涉嫌「欺騙性的商業行為與隱瞞強迫勞動共犯」的罪名起訴Nike。他代表「法國維吾爾人協會」，譴責Nike「在中國的代工廠強迫維吾爾族勞動」。

根據「澳洲戰略研究所」（Australian Strategic Policy Institute, ASPI）一年前公佈的報告指出，有83間跨國集團涉及強迫維族人勞動的指控。調查出爐後，許多集團為平熄怒火，紛紛終止與有關中國供應商的合作，但Nike卻繼續與山東青島泰光製鞋公司合作。該公司每年至少為Nike生產700萬雙波鞋，而且在去年1月接收了600位從新疆轉到當地的維吾爾族工人，其中大部份為女性。

巴提克說：「Nike欺騙了自己的客戶。該品牌與他們在官網上公佈的倫理履行承諾相距甚遠」。Nike向來在廣告中主打對抗各種形式的歧視，其中也包括為1990年代亞洲血汗工廠的工作條件發聲。巴提克呼籲法國消費者響應這場集體行動，「這些企業最害怕的，就是一般消費者集體抵制他們」。

巴提克是在「判決V」（V pour Verdict）平台向Nike提出集體訴訟，所有民眾都可以在網上提出控告。該平台也是2019年對亞馬遜（Amazon）提出集體訴訟的使用平台。目標就是讓這場司法行動有足夠的聲量，讓司法單位正視這個主題，也讓強迫勞動問題成為公共議題。

為了擴大行動聲量，巴提克結合最新的數碼宣傳管道，請支持人權和熟知維吾爾族議題的網紅協助宣傳。

推動網紅宣傳策略的穆沙迪克（Rajaa Moussadik）向媒體表示：「網紅已成為代言人，他們能推動潮流。情況很緊急，維吾爾族無論男女都被結紮，關到集中營、淪為奴隸」。

第一組加入陣容的是法國知名LGBTQ播客（podcast）組合Elise Goldfarb與Julia Layani。兩人不僅是串流音樂平台Spotify排名常勝軍，其串流頻道Fraîches更擁有近300萬訂閱。Julia Layani在2020年10月受邀上政論節目時，也曾就維吾爾族議題公開點名質問法國政府發言人艾塔爾（Gabriel Attal）。

另一位YouTube擁有超過50萬訂閱的網紅Crazy Sally the Afro Girl，頻道內容關注法律、政治與非洲女性權益等。她認為，「如今一切都在社群媒體中發生，這是推動政策非常有效的方式」。

巴提克強調，重點不是在產生媒體熱度，而是圍繞議題創造一個群體。「我們也需要不那麼知名的網紅，只要他的言論和我們的抗戰是一致的」。

而Instagram帳號擁有2.5萬名追隨者的25歲年輕律師丹丹（Rémy Dandan）也在其YouTube頻道上宣佈對Nike提出訴訟：「藉着這個機會正好提醒大家，中國並非禁止強迫勞動國際條約的簽署國家。」

中央社

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