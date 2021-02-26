新加坡海軍部隊昨公佈，新加坡海軍部隊與中國海軍24日展開聯合演習。公告稱，新加坡隱形護衞艦剛毅號（RSS Intrepid）和巡海防衞艦主權號（RSS Sovereignty），與中國海軍的貴陽號導彈驅逐艦和棗莊號導彈護衞艦，在南海編隊演習。兩國軍艦依循《海上意外相遇規則》（Code for Unplanned Encounters at Sea）進行的一系列演習中，除了機動和通訊演習，雙方軍隊也在演習過程中進行模擬聯合搜救行動。

中國延對美商品豁免加徵關稅期限

國務院關稅稅則委員會今公佈，延長對65項美國商品豁免加徵關稅的期限，由星期日起，直至今年9月16日，都不會加徵關稅。涉及產品包括木材、報紙、雜誌、期刊、飛機自動駕駛系統零件、顯微鏡、內窺鏡零件，以及多種科學儀器等。

王志剛：港澳科學家能力強

國家科技部部長王志剛於今日國新辦新聞發佈會中表示，每次到港澳都留意港澳科技人員、大學、研究機構和企業的專家學者，他們對參與內地科技創新熱情很高，而且能力很強，而他們的實驗室和所做的成績，專家學者專業知識、操守和國際化視野，都令他印象很深。

王志剛指，將港澳科技力量作為國家科技力量的重要組成部份，是堅定不移，並且會創造更多機會，令他們能夠參與國家科技創新發展大業。科技部在十四五規劃期間，會着力推進大灣區國際科技創新中心建設，支持香港建設國際創科中心，助推香港科技發展融入國家創新，會進一步擴大中央財政科技計劃對港澳開放，支持香港有實力的科研機構和科學家牽頭，或與內地機構合作，承擔國家基礎研究任務，亦會推動內地與港澳實質性科技合作，並大力支持香港建設國家級科研平台載體；以及支持港澳青年創新創業。

「70後」國企高層空降 張為任上海副市長

再有「70後」國企高層「空降」地方任職。中國遠洋海運集團副總經理張為升任上海市副市長。1973年6月出生的張為，目前是上海市最年輕副市長，也是全國第四位年輕的省部級官員。另外，馬春雷頂替陳靖擔任上海市人民政府秘書長、華源任上海市發展和改革委員會主任、顧華為上海市商務委員會主任、姚凱為上海市住房和城鄉建設管理委員會主任，以及福林為上海市交通委員會主任。

綜合報道

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