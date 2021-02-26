多次引錯經典、讀錯字的中國國家主席習近平，又被內地網民懷疑其講稿出問題。習近平昨日在「全國脫貧攻堅總結表彰大會」發表談話，其間突然停頓3秒，才皺眉說出：「撒胡椒麵」，似是上文不接下理，網民聽得一頭冒水，更有人將畫面擷取製成短片，揶揄「維尼讀完稿都不知道自己說了些啥」。但其實習近平在過往的講話中也曾用過這個詞，而這次卻顯得對此有點陌生，有關表現讓人摸不着頭腦。

從畫面可見，習近平當時讀稿讀到：「突出實的導向、嚴的規矩，不搞花拳繡腿，不搞繁文縟節，不做表面文章，堅決反對大而化之」時，突然看着講稿，停頓3秒，才脫口說出：「撒胡椒麵」，並接續讀出：「堅決反對搞不符合實際的『面子工程』，堅決反對形式主義、官僚主義，把一切工作都落實到為貧困群眾解決實際問題上」。

有關畫面被內地網民配上簡體字字幕，並「翻牆」上傳到YouTube，不少內地網民留言嘲諷：「習近平估計看到稿子自己都不明白了」、「維尼讀完稿都不知道自己說了些啥」、「這肯定是走資派寫的稿子，故意刁難我們的習主席，實在是太壞了」、「你們怎麼能對一個小學生這麼苛刻！」

不過，翻查網上資料，「撒胡椒麵」原來是內地俗語，主要是用來形容做事沒有重點 ，把有限的資源、資金亂分配 ，結果是甚麼問題也解決不了。

最離奇的是，習近平在往過的脫貧談話中，也曾用過「撒胡椒麵」一詞，他曾以此比喻地方官員僅拿少量的扶貧資源，漫無目的地撒給貧困地區，敷衍了事。但習近平昨日在讀講稿時，似乎對這個詞有點陌生，突然停頓數秒，讓人摸不着頭腦。

有指，習近平去年在「全國抗擊武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情表彰大會」上，曾爆出一句「全國人民都為熱乾麵加油」。當時也是讓現場官員靜默幾秒，直至習近平發現台下官員沒反應，抬頭看眾人一眼，掌聲才開始逐漸變大，他才繼續讀講稿。

另外，習近平當日的一句：「世上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的凡人」，被踢爆原來是出自香港「國難五金」負責人李政熙的弟弟李珏熙之手筆，曾在前年反送中運動期間廣見於香港街頭，一時引起網民熱議。

前年元旦前夕，習近平發表新年賀詞，一開始就引經據典指「歲月不居，時節如流」，意指時間不停留，光陰似流水，但該兩句經典原來還有後話，就是「海內知識，零落殆盡」。該文出自孔子後人、東漢名士孔融寫給曹操的信函《論盛孝章書》，全段為：「歲月不居，時節如流，五十之年，忽焉已至，公為始滿，融又過二。海內知識，零落殆盡。」當時有內地網民質疑，這根本是諷刺習近平黨管一切打壓知識分子的作風，習近平卻照用不誤，更有網民說笑稱撰稿的文膽恐怕要為此負責。

2014年，習近平與太平洋島國領導人會面演講時，引用詩句「春種一粒粟，秋收萬顆子」，但這兩句其實出自李紳《憫農》，後兩句詩文為「四海無閒田，農夫猶餓死」，批判田稅過高令豐收仍民不聊生。

YouTube/ 台灣《自由時報》

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