中印兩軍早前經過十輪談判終於達成協議，結束自去年中在邊境爆發嚴重流血衝突後的對峙，雙方關係看似重回正軌。中國官方新華社昨日深夜發稿指，中國國務委員兼外長王毅，昨日與印度外長蘇傑生通電時，態度仍然強硬，表示去年中印邊境事態的「是非曲直十分清楚」，既往教訓值得深刻吸取。他又指，雙方務必珍惜當前來之不易的局面，進一步緩和事態，推進邊界談判進程，實現邊境地區和平安寧。

根據新華社的新聞稿，王毅又表示，邊界問題不是中印關係的全部，要堅持兩大新興經濟體攜手發展的大方向，並肩前行而不是相互牽制。而蘇傑生表示，印方希望與中方加強對話協商，盡快實現其他邊境地區全面脫離接觸，推動兩國局勢持續降溫，維護邊境地區和平安寧。

不過，印度媒體的報道，未見轉述王毅有關的講話，只引述蘇傑生在Twitter的留言指，昨日中午與王毅通電，討論有關落實去年所達成的莫斯科協議，以及檢討有關兩軍在邊境地區「脫離接觸」。

去年9月，王毅與蘇傑生在俄國莫斯科出席上海合作組織（SCO）外長會議期間，就兩國邊境衝突，曾達成五點共識，包括不讓兩國分歧上升為爭端，兩國邊境高層應該繼續對話，盡快脫離接觸，保持必要距離，緩和事態等。

另外，深圳無人機公司「科衛泰」自揭，曾參與去年6月中印在邊境加勒萬河谷爆發的衝突。該公司昨日發聲明，公開表彰兩名員工趙博和史志龍，指二人在當日衝突中配合中方軍隊實施偵察，表現英勇。

科衛泰指，兩名員工毫不畏懼，積極配合部隊，在5,000多米海拔的惡劣環境下，除完成無人機偵察任務外，亦協助醫療隊救助傷者，並在人手不夠時幫助炊事班做飯。聲明又提及，趙博在執行職務期間，意外左腳骨折，需打石膏，而右手亦扭傷而裝夾板。史志龍更在任務期間瘦了11公斤，有嚴重高原反應。

根據科衛泰的官網資料，該公司成立於1997年，是國內工業級無人機及無線移動視頻傳輸系統領域的領先企業，產品廣泛應用於軍警、邊防管控、反恐維穩、應急、環保、電力、林業、海洋、城市管理、石油化工和國土測繪等領域。

新華社／環球網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！