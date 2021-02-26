兩岸疫情最新數字：內地周四（25日）新增6宗確診，全部為境外輸入，分別是上海4宗和廣東2宗，另有1宗疑似個案。大陸累計確診89,877宗，死亡病例共4,636宗。台灣增5輸入病例，累計確診951宗，死亡個案9宗。

海關總署公佈，截至2月25日，全國海關共檢測149萬個進口急凍食品樣本，驗出79個武漢肺炎病毒核酸陽性樣本，其他樣本檢測全為陰性。

目前，內地海關已與108個國家（地區）舉行276次視像或電話會議，抽查55個國家（地區）的199間輸華急凍食品生產企業，督促境外官方主管部門和食品生產企業落實責任；及時暫停部份企業產品進口，防範源頭污染風險，對發生員工感染武肺疫情的21個國家的129間在華註冊企業採取暫停進口措施，110間企業自主暫停對華出口。

對驗出武漢肺炎病毒核酸陽性的境外食品生產企業實行緊急預防性措施，已對16個國家、56間食品生產經營單位採取緊急預防措施。全國口岸環節預防消毒進口急凍食品外包裝已達1,898萬件。

海關總署加快推進進口急凍食品追溯訊息跨部門共享工作，有關數據通過國家政務訊息資源共享平台，與國家進口急凍食品追溯管理平台互通。

國家疾控中心網站／澎湃新聞

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