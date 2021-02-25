國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）發佈報告，中國近年加強在新疆針對維吾爾族、穆斯林的打壓，無理據的控告有所增加，五年內有多達25萬人被起訴或判刑。但他們的罪名模糊，有人甚至因向海外親戚滙款、販賣香煙也被認定犯法。

英拒抵制北京冬奧

報告引用中國官方數字指出，新疆在2017年對99,326人判刑，2018年則有133,198人被判刑，雖然官方未有發放2019年的數據，但據「新疆受害者資料庫」在2019年收錄的個案，推估該年數字與2017年、2018年相若。另一方面，被判長期徒刑的人數亦急增，2017年前，判五年監禁的人數佔總量10.8%，但2017年急劇增至87%。

人權觀察中國研究員王松蓮指出，這些案件與再教育營的個案不同，許多被關進監獄的是普通民眾，只是在正常進行自己的生活、踐行宗教信仰。有人因在微信群中講解可蘭經，被控「非法使用互聯網罪」；亦有人因對70多人進行宗教教育，被判17年監禁。

此外，英國、美加等國在周三（24日）的聯合國人權理事會會議中，批評中國在新疆問題上侵犯人權，但外交部發言人趙立堅昨表示，所謂新疆種族滅絕等問題，在事實面前不堪一擊。過去60多年新疆人均預期壽命由30多歲提升至72歲，過去40多年維吾爾族人口增加一倍多，近年增幅更是漢族的12倍多，「請問，有誰見過這樣的種族滅絕？」

西方一些政客呼籲抵制明年2月開幕的北京冬奧會。不過英國首相約翰遜拒絕，指英國通常不會杯葛體育運動，並說英國已在聯合國領導國際行動，要中國承擔責任。

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