中共總書記習近平，今日召開中央政治局會議，討論「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案和政府工作報告等。 會議指出，當前新型冠狀毒疫情仍在全球蔓延，國際形勢不穩定不確定因素增多，中國經濟社會發展仍然面臨不少困難和挑戰，做好今年政府工作，要扎實做好「六穩」工作、全面落實「六保」任務，科學精準實施宏觀政策，努力保持經濟運行在合理區間，堅持擴大內需戰略，實現今年經濟社會發展目標任務。 會議提出，實現今年經濟社會發展目標任務，要保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性。積極的財政政策要提質增效、更可持續。穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。就業優先政策要繼續強化、聚力增效。

另外，中國駐德國大使吳懇日前表示，中方已邀請歐盟及成員國代表訪問新疆，仍在等待答覆。外交部發言人汪文斌在今午的外交部記者會中說，中方已多次向歐盟及成員國駐華使節，發出訪疆邀請，但令人遺憾的是歐方對訪問一拖再拖，橫生枝節，屢屢提出一些不合理的要求，甚至提出會見因從事分裂國家活動被依法判刑的罪犯，讓人感覺如果不按歐方的旨意行事，他們就無興趣訪問新疆，這顯然是無視中國法律、干涉中國司法主權的挑釁做法。

汪文斌強調，新疆的大門是敞開的，中方邀請不變，誠意不變，但訪問團不應是有罪推定式的調查團。

新華社

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