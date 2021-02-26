中國人口結構，「越來越老」。根據人社部統計，中國老年人口未來5年將超過3億人，勞動人口大幅減少3,500萬人。國務院新聞辦公室今早舉行新聞發佈會，人力資源和社會保障部副部長游鈞回答有關高齡化與延後退休年齡議題時表示，改革開放後，經濟社會發生巨變，退休年齡總體偏低問題變得十分明顯。

游鈞指出，中國人均預期壽命在2019年已達77.3歲，城鎮居民人均預期壽命更高，已超過80歲。至2019年底，60歲及以上的人口比重，已達18.1%，預計「十四五」期間（2021-2025），中國老年人口將超過3億人，從輕度老齡化進入中度老齡化階段，對經濟社會發展影響深遠。

除了人口老化，游鈞指出，中國勞動年齡人口數從2012年開始出現下降，年均減少300萬以上，而且減少幅度逐漸加大，預計「十四五」期間還將減少3,500萬人。

游鈞表示，建立多層次養老保險體系，是積極應對人口老齡化、促進養老保險制度可持續發展的重要舉措。目前第一層次基本養老保險制度已基本健全；第二層次的企業年金、職業年金制度初步建立；第三層次的個人養老金制度雖尚未提出，但已有初步思路，將盡早提出及實施，保障老年生活。

對於延後退休年齡的相關規劃，游鈞稱，延後退休年齡是普遍做法，世界主要經濟體的退休年齡普遍都在65歲以上。人社部正與相關部門研究具體改革方案，借鑑國際經驗並充份考慮中國國情文化，確保方案提出後平穩可行。

中新網／澎湃新聞網／中央社

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