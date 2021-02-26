鳳凰衛視（2008）大地震後，人事安排終有決定。該集團發出通告，指創辦人劉長樂將卸任行政總裁一職，只保留董事會主席職務，而他的空缺則是由上海市社科院黨委書記徐威接任。該公司股價今日跌10.71%

鳳凰衛視的通告指出，有關的人事變動即日生效，這次變動將會令69歲劉長樂「分開主席及行政總裁的角色」，並且會提高集團的企業管治水平。通告又指出，該公司與54歲的徐威簽訂服務合約，為期三年，年度酬金為280萬港元。

通告中亦附上徐威的簡歷，指他有北京國際關係學院國際新聞專業法學學士、中歐國際工商學院工商管理碩士及上海交通大學管理學博士學位，曾經在英國《金融時報》上海分社工作，之後則歷任上海東方廣播電台新聞部主任、上海東方衛視總經理、總編輯，上海世博會事務協調局新聞發言人、新聞宣傳部部長、上海市政府新聞發言人、市政府新聞辦公室主任，及上海社會科學院黨委書記及研究員。

徐威是早前傳出內地派到鳳凰衛視整頓的人馬之一，他據稱是中共中央政治局常委王滬寧的人馬，另一名被派到該公司、日前被任命為常務副總裁的孫玉勝，則是中央電視台的副台長，據稱會在鳳凰衛視負責整頓廣告業務。

財新網日前報道，指鳳凰衛視發出、內容為「重要人事任命」的內部通告，任命孫玉勝為常務副總裁，負責鳳凰衛視節目企劃、節目風格、節目內容、節目製作，協調各頻道管理等項工作。報道又引述接近鳳凰衛視的消息，指孫玉勝這次出任常務副總裁只屬過渡性安排，未來有望出任鳳凰衛視行政總裁。早前亦傳出，徐威將會出任該集團的董事長

鳳凰衛視將進行高層人事調整的消息已流傳多時，該公司本月10日發出的通告指出，正考慮委任新人選出任行政總裁一職，以分開行政總裁及董事會主席的角色。不過公告補充說，變動也可能不會發生。

今日收市鳳凰衛視報1港元，跌0.12港元，跌幅10.71%。

綜合報道

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