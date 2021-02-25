內地火鍋湯底品牌「名揚」（Ming Yang）的三款產品在美國被列為「危害健康」及「可致死」產品。美國食品安全檢查局（FSIS）下令將名揚的火鍋湯底全面下架及回收；原因是其所含有的牛脂，來自屬於「非美國評定合格牛肉生產國」的中國。

香港高等教育科技學院食品與健康科學學系副教授方麗影對本報表示，牛脂能讓湯底香氣更持久，雖含有飽和脂肪酸，大量食用易誘發心血管疾病，但未至有食物安全風險。他指，牛脂只是牛的皮下脂肪，一般牛肉上亦可能有，她認為將牛脂列為高風險不合理，並相信今次只是在文件上未有遵從程序而導致誤會。

未經農業部複檢流入多州

據FSIS公告顯示，被下令回收的三款名揚火鍋湯底，分別為17.6安士微辣、17.6安士特辣、12.97安士中辣（麻辣）。涉事產品總重量達96,810磅（約43.9噸）。

該批產品未經美國農業部食品安全檢驗局複檢，亦無聯邦檢查標記。FSIS指，名揚火鍋湯底已流入市面，運往亞利桑那州、加利福尼亞州、夏威夷、內華達州、紐約州和德克薩斯州的超市及餐館銷售並使用。

涉事產品所含的牛脂來自中國內地，FSIS指，中華人民共和國不是美國評定的合格牛肉生產國。該批湯底屬「回收等級三級制」中最高級的「I級」，即「危害健康的產品，使用該產品有合理的可能性導致嚴重、不利的健康後果或死亡」，FSIS勸諭消費者停用，並將餘下產品丟棄或退回商戶。

查詢「名揚」的生產商「成都揚名食品有限公司」網頁，有三款重量及口味脗合的「牛油火鍋底料」。網頁顯示公司有「食品安全管理體系認證證書」等資格。天貓上三款涉事火鍋湯底價格均為29.8元（人民幣，約36港元）。

網購平台的廣告則標示涉事產品是「不添加防腐劑」和「出口品質」；並附上內地出入境檢疫部門報告，及美國食品藥物管理局（FDA）認證文件；又指產品已銷至法國、美國及南韓等國。

方麗影表示，對今次下架事件感到不解，「牛脂卡路里較高，可能引發心血管疾病，但若只是作為湯底，而非大量飲用的話問題不大，且人體透過運動消耗能量，也能分解」。

美國食品安全檢查局（FSIS）/《蘋果》記者