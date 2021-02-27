外界一直關注拜登政府上場後，對華態度的取向。《華爾街日報》引述知情人士消息，拜登政府計劃允許一項在特朗普時代推出的一項針對中國技術威脅的規則。雖然備受商界反對，惟有關規則將於下個月生效。

該規則原於去年11月提出，容許美國商務部能夠禁止對國家安全構成威脅的技術相關業務交易。惟科技、電訊，金融和其他行業的公司表示，規定可能扼殺創新並損害競爭力，原預計隨着政府對美國對華技術政策進行廣泛審查，該規定將被推遲。

知情人士透露，拜登政府正計劃繼續執行該規則。知情人士說，政府官員擔心阻止或淡化該規則會向外界發出錯誤的訊息，認為新政府對華的取態軟弱。

一名知情人士指出，政府官員已經向商界發出訊號，稱他們不會積極執行該規則。惟有公司代表表示，該規則仍使公司承受巨大的新合規成本和不確定性，特別是規模較小的企業，但這可能會減輕影響。另一名知情人士亦表示，政府並未表示會堅持執行該規則。

《華爾街日報》

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