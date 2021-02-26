中文字「翠」又成為網絡禁語？事緣近日一款日本手遊在微博做宣傳時，將動漫主角名字中的「翠」字刪走，引起網民聯想「翠=習近平死兩次」（習的簡體字為习），但有關評論旋即在微博上消失。

日本手遊「偶像夢幻祭2」早前在官方微博中發佈活動資訊，將該遊戲中角色「高峯翠」名字中的「翠」字隱去，使用羅馬拼音Midori替代。主辦方特別強調：「由於特殊原因，暫時使用羅馬音代替，不要討論過多無關的事情。」但聲明反惹網民聯想，他們認為所謂「特殊原因」，就是因為該字引起「習卒」的聯想。有網民甚至嘲諷道「以後中國翡翠市場堪憂」、「說羽不說卒，文明從我做起」。

「祈翠」列敏感詞被禁

據報道，目前「翠」字在新浪微博暫未列入「搜索禁詞」，搜索時僅會顯示包含此字的人名和地名。有互聯網資深人士表示，當局應該是對搜索結果進行了精細化的刪除處理，容易引發聯想的「翠」字或詞語，如「祈翠」、「習卒」、「習習卒」等皆被禁止。在去年初爆發疫情期間民怨沸騰，微博上出現「今日祈翠」、「祈翠超話」等話題，最後皆被封殺，參與或轉發相關內容的網民也遭禁言。

旅居美國的網民「Tom乾龍」表示，「翠」字能被聯想「習卒」，說明在中國逼仄的政治環境中，老百姓只能發揮最大的想像力來隱晦表達心聲，「絞盡腦汁才能說出一些自己的心裏話」。

自由亞洲電台