農村共同富裕的典型、有「天下第一村」之稱的江蘇華西村，近年被揭負債嚴重，近日更傳出遭擠提。網上有影片顯示，約數百名村民冒雨排隊，有人反映入股時承諾的10%利率，但現時取回時只能按0.5%計算。村民擔心華西村投資失利、取不回款項，連夜晚都排隊。華西村黨委證實影片屬實，澄清只是村民到期取回資金，強調華西資金充足，兌付（還款）沒問題。

「你看取個錢，排隊要排多少人呀！好多人都在排！」根據微信等流傳影片，村民在華西村廣場外自備椅子、冒着小雨排隊，人龍甚至排到入停車場，目測長達數十米，保安在場維持秩序。另一影片則顯示，疑是財務室的會計正在辦理手續，室內人頭湧湧。

數百人連夜冒雨排隊

一名華西村民向本報記者表示，他在2018年存入三萬元人民幣（約3.6萬港元），原本三年後可取30%分紅，即利息連本金可取回3.9萬元(4.67萬港元)。但近日到期後「被華西村賴皮」，利息只得460元，即年息僅約0.5%。被問到集體取款是否因村民擔心爆煲，他稱近年「華西村投資虧損不少，去年本村都沒有分紅」，相信村民是希望早取錢保平安，連夜晚都有人排隊。

華西村黨委發言人證實，影片內容真實，主要是外面的引資款到期兌付，但強調華西資金沒問題，出現「擠提」是因為坊間傳言，「傳來傳去就都急着來兌付了」。本報記者致電華西股份客戶服務查詢，對方指昨已沒那麼多人排隊，可隨時到辦公樓提款，金額沒上限。當地酒店職員則稱，街上已沒人排隊，可以去旅遊。有小旅館工作人員則避談排隊一事。

2018年負債443億元

資料顯示，昔日「中國最富裕村莊」的華西村近年負債纍纍，在2018年第三季度，華西集團總資產達547.6億元人民幣（657億港元），負債369.3億元（443億港元），負債率高達67.4%。

華西村是全國首家以村命名的鄉鎮企業上市公司，旗下控制的公司超過200家，產業涉及鋼鐵、紡織化纖等五大板塊。

在1970年代末改革開放初期，農村推行「家庭聯產承包責任制」，華西村時任負責人吳仁寶認為該村不適合「分產到戶」，選擇讓村裏大部份勞動力，轉移到鄉鎮企業發展，「80年代造廠、90年代造城」，成功上演農民致富的神話。報道指，村民家家戶戶都有別墅及豪車。村民的「閒錢」都放到村委會，由村公司進行集中投資，每年分紅。

《蘋果》記者/21世紀經濟報道