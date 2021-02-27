湖北武漢政府重金引入的千億晶片項目「武漢弘芯」停滯一年多後，無復工復產計劃，內部員工稱昨日（26日）上午開始，已陸續在企業微信群中收到遣散通知。

集微網引述消息人士稱，武漢弘芯高層在內部群組發出通知：「結合公司現狀，公司無復工復產計劃，經公司研究決定，請全體員工於2021年2月28日下班前提出離職申請，並於2021年3月5日下班前完成離職手續辦理；休假人員可於線上辦理。」通知沒透露會否有遣散補償，從內部群組人數顯示，武漢弘芯目前至少仍有240名員工。

「離職方案沒有給出任何配套補償，武漢弘芯高層也未作出任何解釋。」有內部員工表示，不少員工對此無法接受，「沒想到武漢弘芯會死這麼快，之前內部一直有傳言說小米、華為等公司或要接盤。有些員工想要N+1賠償，現在也都沒有了。」不過，武漢弘芯仍按時發放工資，按合同拿13薪或14薪的員工都在2月20日拿到全部工資。

武漢臨空港經濟技術開發區政府相關人員回應稱，一切都在依法依規處理中。

武漢弘芯全稱武漢弘芯半導體製造有限公司，主攻邏輯晶片、系統集成，計劃投資1,280億元人民幣（約1,552億港元），建成14納米、7納米及以下的邏輯工藝生產線，和晶圓級先進封裝生產線。在半導體國產替代熱潮裏，武漢弘芯的規劃集晶片代工與先進封測於一體，類似A股中芯國際+長電科技組合體，充滿想像力。

2017年底，武漢弘芯落地東西湖區，當時控股方為李雪艷和曹山。在官方口徑裏，武漢弘芯被稱為2017、2018年武漢市單體最大投資項目，也是湖北省2018年、2019年省級重點建設項目。值得注意的是，武漢弘芯創辦人李雪艷、曹山2人均無主流半導體企業經驗，在行業裏也名不見經傳。突然橫空出世，領銜千億晶片項目，在外界看來背景神秘。

武漢弘芯做14納米、7納米代工，技術團隊何來？據悉，武漢弘芯的技術依靠一間名為廣東漢豈的公司支持，但廣東漢豈到底技術如何、與弘芯之間的商業關係又如何，令外界疑惑。

武漢弘芯在2019年中挖走台灣台積電大將蔣尚義，一度引發市場熱議。不過在2020年11月，蔣尚義透過律師發聲明稱，已在19年6月辭去武漢弘芯董事、總經理、行政總裁等一切職務，武漢弘芯也接受蔣尚義的辭呈。

實際上，武漢弘芯的混亂狀態已持續1年多。武漢弘芯項目高峯時期，包括施工方約2,000僱員，但2019年下半年開始，一期項目大部份封頂後，二期項目「雷聲大雨點小」，之後項目整體停滯，並陸續有供應商追債。

武漢弘芯工作人員稱，公司於19年底規劃2020年3月重新啟動項目。受疫情影響，項目啟動時間延遲到6月。2020年4月中，武漢弘芯陸續復工，但到了6月，開始傳出合同簽不了、付不了款等消息，「那個時候資金鏈問題已傳導到我們員工層面了」。

2020年在7月30日，武漢市東西湖區政府一紙公告則徹底踢爆武漢弘芯資金危機。在一份名為《上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析》的文件中，東西湖區政府明確提到：「武漢弘芯項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險。」輿論譁然，旋即東西湖區政府刪除了該份文件。

一名武漢弘芯高管坦言，即使設備定單多數已經下單，但由於資金問題，有些設備還沒能進廠。東西湖區政府文件披露，一期生產線有300多台套設備。問及項目下一步怎麼走下去？該高管指，停滯的項目工程部份已由政府接手，總經理、董事長、財務總監等管理人員基本由政府派駐，同時留下原有技術人員。

從工商資料看，2020年11月份至今，武漢弘芯股權幾經變更，東西湖區政府持股比例從10%增至100%。包括董事長李雪艷、CEO蔣尚義在內的武漢弘芯所有高層也全部退出，由有東西湖國資背景的李想斌等組成新的管理團隊。至於，武漢弘芯的其他社會資本，面對一個土地手續不齊全、廠房沒蓋好又缺乏核心技術團隊的項目，接盤實在需要勇氣。解散全體員工之後，武漢東西湖區政府下一步如何收拾殘局，仍備受市場關注。

財新網

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