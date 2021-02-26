全國兩會即將於下周在京召開，當局嚴陣以待。不過北京日前卻有疫情傳出，當地有社區及工業園昨日臨時被封。有物管職員向內媒指，當局正在園內進行核酸檢測。

涉事被封地點為北京大興亦莊的榮京麗都社區和經開區北工大工業園，有昨曾進入工業園區的網民指，園區於昨早約10時便被封鎖，並指封鎖原因疑與園內有疫情密切接觸者有關，工業園區未有正式回應事件。

榮京麗都社區方面，有區內居民指：「今天剛接到通知，讓小區全員做核酸，但甚麼也沒說，只是不讓我們出去，說是暫時性的，現在打聽不到原因。」有物管職員向《北京日報》證實社區已封鎖，只進不出，當局正進行核酸檢測，並指是臨時管控措施。

須「14+7+7」隔離監測

北京截至前日為止已連續27天沒有錄得本地確診病例，其間亦僅錄得零星外地輸入病例。為了確保全國兩會順利召開，北京近期為此採取最高規格的檢疫措施，當中包括對進京的人員採取「14+7+7」健康管理措施，即北京口岸入境人員在14天集中隔離期滿後，繼續七天居家或集中隔離，期滿後再進行七天健康監測。至於從中國其他口岸入境人員，則要隔離滿21天才可以進入北京，進京後尚須補足七天健康監測，未滿21天已進京的人員則須補足七天居家或集中隔離、七天健康監測。

《北京日報》