全國兩會將在下周四（4日）起在北京召開，全國啟動兩會保安，其中廣東6個火車站周一（3月1日）起，坐高鐵到北京的旅客都要在特別候車室等車，而且要二次驗證、二次安檢、二次測體溫及檢查病毒檢測陰性證明。北京市委書記蔡奇、市長陳吉寧亦前往兩會駐地檢查，特別視察港澳代表入住的北京飯店。

廣東鐵路部門表示，從周一起至3月12日，從廣州南站、韶關站、珠海站、中山站、江門站和陽江站乘坐前往北京高鐵的旅客，要加強上車前的檢查。涉及的11車次高鐵，其中6個車次是周末開行的臥鋪高鐵。

當局以廣州南站為例，坐高鐵到北京的旅客要經由指定檢票口，進入3個指定專用候車區，接受二次安檢及二次實名制驗證，當局特別提醒，乘車旅客一定要票、證、人一致，不得帶違禁品進站乘車。為要完成二次檢查，旅客要預留「足夠時間」進站候車。

北京當局已啟動兩會期間安檢，自周一（22日）起在進京的交通要道、進京郵件進行二次安檢。下月1日起至12日北京地區禁止無人機、航拍機、滑翔傘等航空器飛行。北京地鐵則會封閉地鐵2號線於天安門廣場南的出口臨時封閉。

《北京日報》則報道，蔡奇、陳吉寧周三（24日）到港澳代表委員將入住的北京飯店，檢查交通出行、城市運行保障、安保防疫以及餐飲住宿服務等準備情况，並慰問前線人員。視察時特別提醒工作人員，要落實防疫措施、注意車內消毒，同時要求配齊安檢和防疫人員力量，同時亦要嚴格把好食品安全關，加強監測，確保可追溯。

廣東大洋網／《北京日報》

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