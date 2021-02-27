內蒙古自去年爆發反漢語教學示威，之後又傳出當地「倒查20年」涉及煤炭資源領域腐敗案件，大批官員落馬。中央紀委國家監委網站今（27日）通報指，呼和浩特經濟技術開發區黨工委前書記李建平作為第一把手，不僅把下屬企業當成自己的「錢袋子」和「提款機」，還借他人之名註冊公司而自己實際操控，以達到侵吞國有資產的目的。為了擾亂監管視線，李建平初選董事長、總經理和監事長時，竟然用「猜包剪揼」解決。

通報指，在整改過程中加強資產清算追繳，通過解除協議合同收回投資16.49億元人民幣（下同；約20億港元）；通過協商、法院訴訟、公安和紀檢監察機關協助等追繳資金，涉及44.5億元（約54億港元）。

中紀委直指李建平涉案，聲言是「內蒙古反腐敗鬥爭史上迄今第一大案」，涉款30億餘元（約36億港元）。案情指，李建平由2011年3月至2018年9月期間擔任黨工委書記7年，把分管領域當成「私人領地」，大肆獲取巨額經濟利益。

李建平隨意開設數十間空殼公司，當中既有明面上的總公司，也有掩人耳目的一級、二級、三級子公司。在他直接策劃和授意下，這些公司相互攬項目、做生意，大量國有資金在期間頻繁流動、暗度陳倉，最後被挪作他用，意圖「錢生錢」。他曾以某酒店服務員王X、敖X和社會人員徐X等三人名義，註冊成立公司，法人為王X，但實際老闆是李建平。更荒唐的是，初選高層時，李建平竟然用「猜包剪揼」解決，第一名董事長、第二名總經理、第三名監事長。

據李建平供述，除部份貪款用於賭博外，其他大部份用於購買收藏名家字畫、古玩玉器、黃金珠寶、名貴手錶，以及大量中外名酒，其酒窖收藏的各類名酒達數萬瓶。

李建平於2018年9月受查，被開除黨籍和公職。至於李建平到底貪了多少錢？官方沒有公佈，但推斷李建平案既然是迄今為止內蒙古第一大案，涉案金額隨時超過6億元（約7.28億港元）。

每日經濟新聞

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