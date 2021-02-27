（新增內容）大陸昨天以「驗出有害生物」為由，突然宣佈下周一（3月1日）起停止入口台灣鳳梨。台農委會已全面啟動內外銷應戰，而農委會訂定的鳳梨內銷2萬噸目標，不到1天已有10間企業預購1,600噸，農委會呼籲民眾用新台幣挺台灣鳳梨。台灣外交部長吳釗燮亦在Twitter呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」，網友亦紛紛留言力挺，希望台灣鳳梨藉此機會改出口到其他渴望享用的國家。有人明言，希望可將菠蘿送往法國。

台外長吳釗燮則發Tweet表示：「記得#澳洲的#自由紅酒嗎？我呼籲全球理念相近的朋友們與#台灣站在一起挺#自由鳳梨。」

美學者：鳳梨酥配澳洲紅酒是自由滋味

美國智庫傳統基金會（Heritage Foundation）亞洲研究中心經濟學家Riley Walters則於26日在Twitter公開力挺，指沒有甚麼比台灣鳳梨酥更適合搭配澳洲酒，兩者嚐起來是「自由」的味道。這番話被指語帶玄機，帖文一出隨即引起網民熱議。有人大呼：「台灣鳳梨酥和澳洲葡萄酒是站在同一陣線！！」「懂吃！」有人則笑指這番話暗諷中國缺乏自由：「自由的滋味有時候確實又酸又澀XD」、「很懂辱華！」

澳洲去年極力主張調查武漢肺炎源頭，令中澳關係惡化，中國對澳洲葡萄酒、牛肉、大麥等產品施加貿易障礙，諸多民主國家以行動力挺澳洲，呼籲多飲澳洲葡萄酒。

國民黨立委：大陸不買，我們自己吃

國民黨立委林為洲今日在facebook發文表示，「鳳梨吃起來！大陸不買，我們自己吃，全國成年公民每人吃四顆，就可以消化全部銷售中國的總量。」林為洲強調，他會盡自身責任，最少買4個，不過他最終在市場只買到3個。林為洲指，將來可能還有蓮霧、芒果、芭樂（石榴）、柚子、釋迦，認為政府要想辦法應付。

新北市長侯友宜：與農民並肩作戰

新北市長侯友宜今亦開腔挺台灣鳳梨，指若果農無法外銷，歡迎到新北舉行拍賣，他願意帶頭行銷與農民並肩作戰，「我們的鳳梨真的很讚，希望全國民眾多多購買」！此外，他呼籲中央政府平心靜氣與對岸做好雙向溝通，不要只有單一市場，更該將好吃的鳳梨行銷到全世界。

侯也提到，不要說只有鳳梨，新北市身為全台最大縣市，很多農業縣市盛產的一些水果，包括鳳梨、香蕉與釋迦等，只要滯銷，新北市一定會站出來，與所有農民一起並肩作戰、多多推銷。

屏東縣長呼籲「走春買鳳梨」

屏東兩大菠蘿農場今日接到比平日大量的定單，屏東縣長潘孟安呼籲到屏東「走春買鳳梨」，大家用新台幣挺果農。潘在Facebook貼出他在農場霸氣吃整個菠蘿的照片，他寫道：「不知道切塊吃鳳梨是甚麼感覺，我都在產地整顆削皮直接吃。」

銘泉農場生產有機菠蘿，以內銷為主，負責人謝美蓮表示，昨天菠蘿才開始在粉絲頁上架，今天就接到不少訂單，最多一次過預訂了20箱，以今天來看，定購量比往年多5成。銀獅農場生產的菠蘿一半內銷、一半外銷，外銷以中國和日本為主，其中中國佔外銷量的6至7成，負責人洪銘聰表示，原本今年預訂銷中國38萬顆菠蘿，3月2日開始出貨，中國宣佈停止進口，農委會宣佈將補貼運費，日本貿易商已表示，要爭取銷日貨櫃從小櫃換大櫃。洪又稱，今年預訂銷日的菠蘿約10多萬個，比去年有成長，如果從小貨櫃換大貨櫃，預估可成長近5成的量。銀獅農場的粉絲頁今早也湧來網民訂購菠蘿，洪表示，年輕人不愛買鳳梨，主要是不喜歡削或不會削菠蘿，讓吃菠蘿更方便，可以刺激內銷量。

屏東外銷日本打頭陣 料銷量翻倍達600噸

屏東縣政府今日也指，縣府多年來致力開拓國際市場，預計今年日本銷售將達翻倍成長至600噸，屏東縣長潘孟安今日下午與銀獅青果生產合作社一起封櫃，用實際行動為農民們打氣加油。

縣府指出，屏東是菠蘿主要產地，為拓展外銷市場，縣府除了結合國際零售業巨擘沃爾瑪集團，銷售高達1,000噸屏東菠蘿，更擴大至日本西友（SEIYU）連鎖超市，計劃結合旗下近300間連鎖超市和樂天網絡，銷售屏東金鑽菠蘿和優質生果。潘孟安表示，屏東金鑽菠蘿27日第一車貨櫃運往日本，從本周起至5月下旬平均每周一貨櫃。

中廣董事長趙少康冀中共保持大國風範

中廣董事長趙少康呼籲中共當局保持大國風範，停止以牙還牙、以眼還眼的報復做法。台灣的農民無辜善良，不是義和團，而是被義和團挾持。他認為，大量收購和鼓勵民眾多吃菠蘿都是短期救急的辦法，「民眾多吃鳳梨就會少吃其他水果」，會為其他水果農帶來問題。更何況接下來中共當局如果繼續對芒果、蓮霧、釋迦、葡萄柚、柳橙等水果藉故禁止輸入，對農民影響巨大，政府也不能天天收購及鼓勵民眾吃水果。

趙少康又稱，菠蘿只是開始，如果從水果擴大到其他農產品，再擴大到工業產品，受傷害的台灣民眾會更多，因此呼籲台灣政府設法跟中共當局儘快恢復對話，化解僵局，解決問題。對於後續恐排山倒海而來的報復行動，他也再次呼籲中共當局，發揮「仁者以大事小」的精神，友愛台灣善良的人民。

網民齊撐買台產菠蘿

有網民留言力撐：「印度應展現與台灣團結一心。」還有人說：「算了吧，沒必要賣給犯罪集團。是時候跳脫思考框架，擴大出口到其他國家，尤其是比較沒有進口我們鳳梨的國家。」

有人表示：「我很願意買一打！有送到法國嗎？或者讓我去台灣更好。」其他人也相繼留言，希望台灣菠蘿能運到英國倫敦、美國洛杉磯、丹麥、香港、加拿大等地。

該則帖文前，外交部表示：「中國這項禁令有悖於以規範為基礎、自由公平的貿易。這些水果品質極優，符合最嚴格的國際認證標準。我們呼籲北京收回決定！」

總統蔡英文也在Twitter發帖文：「繼澳洲紅酒之後，不公平的中國貿易作為現在把矛頭指向台灣鳳梨。但這無法阻止我們。我們的鳳梨不管是用來做果昔、蛋糕或現切盛盤，永遠恰到好處。支持我們的農民、享受美味台灣水果！」

加國智庫「麥當諾-勞雷爾研究院」（Macdonald-Laurier Institute）資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）Twitter發文表示：「在#中國懲罰#台灣的最新一波行動中，北京宣佈自3月1日起取消所有台灣鳳梨進口。你們怎樣我不知道，但我突然超想吃台灣鳳梨。」

中央社

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