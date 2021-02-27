新疆維吾爾人遭逼害議題，已引起西方社會廣泛關注。其中，土耳其極右民族主義政黨大團結黨（BBP）譴責北京逼害維吾人之餘，更表示不惜為此與中國開戰。流亡土耳其的維吾爾人更連續一個多月在當地中國使領館前集會，抗議中國當局對維族人進行「種族滅絕」。中國駐伊斯坦布爾領館曾表示願意向北京轉達請願訴求，並要求集會人士提供失蹤親人的「資料」。但當抗議人士整理5,900份個案資料後，中國使館卻反口拒絕接收，並切斷所有通訊渠道。

自由亞洲電台報道，近500名流亡土耳其的維吾爾人及聲援者，昨日繼續在中國駐伊斯坦布爾總領館前集會，抗議中國當局對維吾爾人的「種族滅絕」政策。抗議者高喊中國政府「停止種族滅絕」、「我的家人在哪裏」等口號，並高舉被關押在新疆再教育營或失蹤親人的照片，促中國領館「交代其親人下落」，或「允許他們與親人通話」。抗議活動已持續一個多月，期間從未中斷。

旅居土耳其的維吾爾人瑞法特指出，集會人士按使館要求，收集了5,900份資料，但使館官員卻不敢露面接收。他指，這近6,000份名單僅僅是當地維吾爾人的家屬案例，由此可推算出有以百萬計的維吾爾人被關押在集中營。

其中一名抗議者阿不都熱合曼表示，每一名在中國使領館前抗議的維吾爾人，都有幾位到十多位不等的親人被關押在新疆集中營或監獄裏，有人甚至被迫害死亡。他們的訴求非常簡單，就是想聽到親人的聲音，知道他們是否還活在人世。

阿不都熱合曼說：「我就想問中國政府，你要是沒有搞種族滅絕，沒有搞集中營，我年邁的父母在哪裏？他們要是活着、幸福快樂的，我為甚麼聽不到他們的聲音？要讓我的父母和我聯繫，讓我跟他們見面，讓我跟他們通話電話，讓我三個孩子叫一聲奶奶（嫲嫲）。」

阿不都熱合曼還透露，他在也門大學的同學，認為只要聽命中國當局的要求回國，就可以讓自己和家人免受逼害，但回國工作的同學很快與外界失聯。他又指，2017年，中國向埃及施壓，很多維吾爾人及回族穆斯林遭遣返。其間，阿不都熱合曼的同鄉好友抵達烏魯木齊機場後，就被庫爾勒警方帶走，一個多月後當局通知其家人到獄中收屍。

阿不都熱合曼又謂，當他們得知維吾爾女性在集中營遭受集體強姦的消息後十分憤怒，他們之所以願意站出來，不僅是為自己的親人發聲，更是為遭受迫害的整個民族發聲。阿不都熱合曼認為中共當局對維吾爾人發動的，是比德國納粹時代還慘烈的「種族滅絕」。

阿不都熱合曼2015年移居土耳其，目前他是3名孩子的父親。他二哥於2017年被捕並被判刑20年；2018年他的父母也被關入集中營，其他親人則失蹤。阿不都熱合曼呼籲民主國家向中國施壓，並派出獨立調查團和媒體進入新疆，以揭開中共謊言。

自由亞洲電台

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！