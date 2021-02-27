兩岸疫情最新數字：內地周五（26日）新增10宗確診，全部為境外輸入，分別是廣東5宗、陝西2宗、以及天津、上海、四川各1宗，另有1宗疑似個案。大陸累計確診89,887宗，死亡病例共4,636宗。台灣增3輸入病例，累計確診954宗，死亡個案9宗。

內地國家藥品監督管理局前日（25日）有條件批准康希諾生物的武肺疫苗註冊申請，這也是全球第一隻腺病毒載體武肺疫苗進入臨床測試。中國工程院院士陳薇接受央視訪問時透露，疫苗保證10億劑次98%的國產疫苗，這是沒幾個國家能做到。

她續指，康希諾生物疫苗接種一次，可提供6個月保護，如果半年後疫情仍未結束，可再注射加強劑。研究顯示，加強劑可令免疫反應提高10至20倍，另外此疫苗可在2至8˚C條件下運輸和保存，疫苗今年內產能可達5億劑。陳薇說：「剛才說了既不夜郎自大，也絕不妄自菲薄，學習別人更多的長處，做更好、更安全的疫苗，但是在這過程中我們一定要有自信。」

本月8日，康希諾生物疫苗第三期試驗中期數據分析完成，在巴基斯坦第三期臨床實驗中，單針接種疫苗28天後，武漢肺炎重症個案保護效力達到100%，總體保護效力為74.8%。目前，該疫苗已獲得巴基斯坦和墨西哥的緊急使用授權。

為免台灣衞福部立桃園醫院早前爆發的集體感染重演。自3月1日起，台灣實施確定病例接觸者之居家（個別）隔離措施，須採「1人1戶」新制。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明，「1人1戶」是指於隔離期間，除經專案核准，同戶內不可有非隔離者；若家戶內有非隔離者，須至防疫旅宿或由地方政府協調至集中檢疫所進行隔離，並由地方政府安排前往隔離地點之交通方式。家戶中所有同住者若皆為隔離者，且與確定病例之最後接觸日皆相同，則可於同一戶家中之獨立專用房間（有衞浴設備），以「1人1室」方式進行隔離。

指揮中心表示，考慮未成年人士、65歲以上長者、身心障礙／失能者、重大傷病者等具共同照顧需求，彈性准予非隔離者在隔離地點同住，不受1人1室限制；但照顧者以1名為限，並須為固定人員。

台灣早前表示，透過世衞的COVAX計劃取得阿斯利康疫苗，不過，疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天表示，經駐外單位聯繫，COVAX表示還在處理中，首批20萬劑疫苗可能還要遲數天，未能如期在本月內取得。

國家衞健委網站／央視／中央社

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