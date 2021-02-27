KH （高雄）繼續撐HK！香港反送中運動快將兩周年，高雄駁二藝術特區舉行「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」，展出逾百件抗爭現場、新聞攝影、藝術創作、出版紀錄等物品，更首次完整展開當時長40米的抗爭布條。高雄市長陳其邁今特別前往現場，並在連儂牆寫下「KH撐HK、香港加油」。他強調，作為一個自由人、高雄人，可以到展覽現場了解香港發生甚麼事，「讓我們能夠一起來支持香港的民主，一起來撐香港」。

陳其邁表示，這次展覽是敘述香港人爭取自由，不屈不撓的抗爭，同時面臨包括「港版國安法」或其他對香港人權自由的打壓，「現在式」的展覽能讓年輕人知道香港正發生的事，「對於從過去到現在，以及人權作為普世價值而言，都可以讓我們能夠珍惜我們現在的民主，一方面也特別來這裏來支持香港，這個是我一貫的立場」。

陳其邁表示，去年7月1日準備高雄市長補選時，曾到台灣漫畫基地看「反抗的畫筆——香港反送中運動周年圖像展」，為香港的朋友打氣，當時亦與策展人陳怡靜約定，日後可以到高雄展出，他大讚高雄的展覽比台北更精緻，展品的數量也更多、更有意義。

展覽從即日起到3月14日，在高雄駁二藝術特區大勇區P3倉庫舉行，星期一至四每日上午10時至下午6時開放，周五、六、日及台灣假期則上午10時至晚上8時開放，免費入場。

台灣《蘋果新聞網》

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