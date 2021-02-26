曾在網上炫富，牽扯到中國紅十字會的網紅郭美美，在內地的名氣不輸給明星。2019年7月出獄，整容後的關注度雖不及過去，但仍是網紅的她近日在個人微博「郭美May努力努力」官方宣佈新戀情，高調認愛，但令人震驚的是，新對象同是一名女生。

出獄後的郭美美，打扮依舊時尚，近日在微博曬出不少與新歡「肆大公子」的合照，見「肆大公子」打扮中性化，短髮和身材高䠷，看上來比郭年輕。郭更發長文大曬恩愛，提及新歡畢業於警校，稱2人在她最落魄時相識，指對方在她被欺負時會提供幫助，「關心我給我很多溫暖，這種感情一輩子無法磨滅，任何人都替代不了你在我心裏的位置」，不少網民推測她們是在獄中相識，懷疑「肆大公子」是獄警，但這個猜測很快便被否定，因為警務人員應不能染髮及紋身。

郭隨後周五（26日）在微博澄清，「肆大公子」警校畢業不代表是警察，指「肆大公子」的工作與警察沒任何關係，希望網民不要小題大做。

除了高調認愛，郭美美出獄後仍不改其愛炫富性格，除了包遊艇帶朋友出海玩，她亦不時在微博大曬豪車、名牌手袋手錶的照片，去年又曾稱在長沙演出時，「不小心買了套新房子」。

2011年，郭美美被微博實名認證為「中國紅十字會商業總經理」，私下經常炫耀名車與名牌手袋，令網民質疑紅十字會捐款去向。中國紅十字會其後發聲明澄清割席，指和郭美美沒關係；警方隨後查明郭以每次高達數十萬人民幣的價錢，多次進行性交易。她之後又因開賭場被判有期徒刑5年，2019年7月從湖南女子監獄出獄。

新浪微博／《蘋果》資料室

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