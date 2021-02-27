中共今年建黨百年，中共中央辦公廳近日印發通知，表示會於7月以「中共中央」名義，首次頒授「七一勳章」，是「共和國勳章」、「友誼勳章」以外，第三種勳章。

中共中央辦公廳通知指出，七一勳章將會用作表彰「全國優秀共產黨員」、「全國優秀黨務工作者「和「全國先進基層黨組織」，並希望透過頒授、表彰，「充份展示功勳模範和先進典型的精神風範，充份展示廣大黨組織和黨員在各條戰線、各個領域、各項工作中取得的豐碩成果」，同時「進一步統一思想、振奮人心、鼓舞士氣」，「激勵各級黨組織和廣大黨員增強『四個意識』」。

《通知》確定了「七一勳章」提名人選和全國「兩優一先」推薦人選的數量、基本條件和提名推薦辦法，要求提名、推薦單位切實加強組織領導，「主要負責同志親自安排，研究制訂具體工作方案」。當局將會「嚴格按照相關黨內法規規定的標準、條件和程序進行，全面考察提名人选和推薦對象的一貫表現，以實際貢獻作為評判標準」。

除了「七一勳章」，內地現存兩種勳章，分別是2019年9月首次頒發的「共和國勳章」，習近平第一次頒給于敏、申紀蘭、孫家棟、李延年、張富清、袁隆平、黃旭華、屠呦呦等人，去年8月則頒給鍾南山，以表揚他在對抗武漢肺炎時的貢獻。

另一種則是「友誼勳章」，層次較「共和國勳章」低，專門頒發給外國政要、國際友人或其他外籍人士，2018年6月首次頒發，第一名獲頒的是俄羅斯總統普京。

澎湃新聞網

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