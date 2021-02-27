（更新內容）台灣民眾發起搶救菠蘿大作戰。大陸海關總署昨日突發然以有病蟲害為由，下月起暫停進口台灣鳳梨（菠蘿），引發台灣民眾強烈反應，總統蔡英文及其他政界名人都呼籲民眾多購買、多食菠蘿。蔡英文更會於明日南部菠蘿產區，親自與中南部農民代表面對面，了解第一線產銷現況與農民需求。屏東是台灣最大菠蘿產區，有約3,500公頃農地、佔全台3成。

台農委會接獲大陸通知3月起禁止台灣菠蘿進口後，已隨即回信，盼雙方就此狀況坐下來談。農委會今日證實，昨傍晚已收到中方回信，但與第一次來函幾乎一樣，直指台灣菠蘿有害生物恐對大陸產地造成嚴重威脅，對台灣的訴求置之不理。

農委會主任委員陳吉仲今天表示，已有大批民眾購買菠蘿，支持農民，大企業如大立光、義美等已預購1,600噸，糕餅業也表示會購買5,000噸用於加工，與當局提出內銷2萬噸的目標，初步達成33%。

此外，多間企業都加入採購行列，大立光、義美等企業，1日內已搶購6,600噸，而台灣多間大賣場亦有洽購計劃，最快下周開始進行菠蘿促銷優惠。

台灣各大賣場亦表示，將會研究大手採購入菠蘿，其中家樂福稱已與農會討論，產地、採購量都還在確認，下周將推出菠蘿促銷優惠。愛買則表示已採購外銷級的台農17號屏東金鑽菠蘿，指去年3月推出時，每周銷量達1.4萬個，深受消費者喜愛。

另一連鎖超市全聯則表示，將持續推廣台灣在地好物，持續幫助台灣農業。目前門市出售的菠蘿產地價格沒有波動，會確保品質與價格。全聯統計，2020年本地菠蘿銷售約4,000噸，貢獻營業額近2億元新台幣（約5,567萬港元），預估今年銷量會增長兩成。

台灣教育部今天表示，將會鼓勵各校開設營養午餐菜單時，納入菠蘿。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良對中央社表示，菠蘿可以入菜，可和其他食材一起炒，也可作水果，過去學校營養午餐偶有使用菠蘿，但不很常見。侯亦表示，學生喜不喜歡吃是一回事，但營養午餐食材挑選的一個重點是「當季」，因比較新鮮也便宜。

陳吉仲稍早前接受台灣《蘋果》訪問時表示，當日他向蔡英文陳述大陸禁止台灣菠蘿入口後，蔡英文馬上交代不能只專注水果，其他輸華的農產品如水產等，也要立刻盤點，以防對岸再有後續。

陳吉仲指，之後發動國際處、農糧署、台農等部門，逐一致電給外銷業者確認大陸以外可接觸國家和外銷數量，如澳洲去年起可輸入台灣菠蘿，農委會即立即找澳洲批發商，了解能否再增加輸入規模。

至於何以中國會選在日前宣佈暫停台灣菠蘿進口，台灣傳媒人陳志東在FB稱，只要「稍微了解」菠蘿的種植過程，就知道中共選擇在3月1日禁止入口是「充滿惡意」。他表示，屏東、高雄、台南嘉義等地菠蘿農民，通常在秋天10月後種下菠蘿，讓菠蘿度過兩個冬季，等到春天3月後開始收割，也就是中共選擇3月1日不讓台灣菠蘿進口，農民受到的影響不是一年生計，而是兩個冬季、550多天的心血可能因此血本無歸。他稱，「如果面對強國我們甚麼都做不了，那至少可以多吃點鳳梨（菠蘿）。」

台灣亦推出10億元新台幣（下同；約2.8億港元）救台灣菠蘿行動，大方向就是「要把對農民的影響降到最低」，確保產地價格維持在過去2年水平以上，10億元穩價計劃大致敲定後，將會召開記者會對外講解。

台灣《蘋果新聞網》/ 聯合新聞網 / 中央社 / Facebook

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！