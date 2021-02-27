非洲豬瘟疫情在內地尚未止息，自2018年爆發至今仍不時傳出病例，近日更出現病毒變異。據中國農科院哈爾濱獸醫研究所國家非洲豬瘟專業實驗室研究發現，去年部份省區出現低致死率的「非洲豬瘟基因II型自然變異流行株」。

據新華社報道，全球非洲豬瘟病毒已鑑定出至少24種基因型，亞洲主要流行基因II型，但由於非洲豬瘟尚無疫苗或有效治療方式，因此專家必須透過流行病學監測、流行株的基因組變異等研究達到防控效果。

報道指出，2018年實驗室鑑定出中國第一株非洲豬瘟病毒，不過2020年再次對病毒進行分離鑑定，發現分離株的基因組序列均發生不同程度改變，且中國國內至少存在4種低致死率基因II型自然變異株。雖然致病力較典型強毒株明顯降低，但仍然呈現明顯的殘留毒力，且具有很強的水平傳播能力，並很可能已在田間豬群中流行，造成持續感染、慢性病發甚至死亡，給非洲豬瘟早期診斷帶來很大障礙。

研究團隊指出，在無有效治療的情況下，早期診斷及感染豬群撲殺是防控主要策略，但這些變異株臨床表現具有一定隱蔽性，讓早期診斷難度加大，病毒很可能已在豬群中流行，造成持續感染、慢性病程甚至死亡，因此必須高度重視，盡快制訂和採取應對策略。

據悉，有關研究獲得國家重點研發項目等資助，成果已於本月26日在《SCIENCE CHINA Life Sciences》（中國科學生命科學）中發表。

新華社

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