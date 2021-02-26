台灣菠蘿昨被大陸宣佈暫停進口，雖然官方口徑說是因為多次在台灣菠蘿發現「檢疫性有害生物」，但是事實上，中國以往也曾對關係惡劣的加拿大和澳洲採取類似手段，進行「另類制裁」。

反掀全球爆買潮

澳洲在去年中提出需要就武漢肺炎疫情起因和初期應對方法進行獨立調查後，兩國關係跌入冰點。去年10月底起，中國就以截獲「檢疫性有害生物」為由，停止進口澳洲昆士蘭州原木，11月又再停止進口維多利亞州原木，至12月下旬，中國封殺全澳，停止進口澳洲六州原木。另外，中國也以各種手段令澳洲商品不能進口中國，例如對澳洲紅酒徵收天價反傾銷稅，不過，這樣的舉動反而令全球反對中國粗暴行為的人組成聯盟，呼籲爆買澳洲紅酒。

華為太子女孟晚舟自2018年底遭加拿大拘留後，中國與加拿大的關係日益惡化，中國曾指在加拿大穀物加工商理查森的產品驗出多種有害生物而撤銷其企業註冊登記。後來，另一家加拿大農業巨頭Viterra Inc.的芥花籽也因相同理由，遭中國海關撤銷註冊登記。後來加拿大的芥花籽商會證實，中國進口商事實上已全面停止加拿大芥花籽進口。前年中，中國聲稱因發現一批加拿大進口的豬肉含生長激素，停止從加拿大進口肉類，但年底恢復進口。台灣蘋果新聞網