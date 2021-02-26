中國大陸打壓台灣掀「菠蘿（台稱鳳梨）之戰」！中國海關總署昨在毫無先兆下，突然宣佈3月1日起禁止台灣菠蘿入口，稱多次從台灣菠蘿「截獲檢疫性有害生物」。目前台灣外銷的菠蘿九成出售至大陸，禁令或打擊台灣失去14.9億新台幣（約4.16億港元）的大陸市場。台灣農委會主委陳吉仲緊急回應，推出10億新台幣（2.8億港元）穩定菠蘿價格，力求外銷其他地方。台灣總統蔡英文呼籲全台「挺農民，一起吃鳳梨！」不過學者擔心今次只是大陸打擊台灣第一步，未來將禁止更多台灣農產品。

中國海關總署稱，大陸在去年來多次驗出台灣入口的菠蘿有大洋臀紋粉蚧（Planococcus minor）等「檢疫性有害生物」，故「為防範植物疫情風險，決定在2021年3月1日起暫停台灣菠蘿輸入大陸。」今次是台灣首次有貿易農產品檢疫問題遭全面禁運。

恐蝕4億 急撥2.8億應急

台灣菠蘿年產量42萬公噸，一成外銷，外銷的菠蘿高達九成賣到大陸。菠蘿收成期在2月中至6月，今次禁令將讓台灣農民損失慘重，特別是全台菠蘿產量最高的屏東。在屏東地區栽種鳳梨逾50年的洪華進不相信消息：「這是假消息吧？」，擔心若全部轉內銷勢必「量多價賤」。屏東縣某生產合作社負責人戴先生說，光屏東損失可能達幾億元，「真的嚇死人」。他們公司從採購、銷售到包裝管理將近百人，今年真的不知道怎麼過下去，估計今年損失幾千萬跑不掉，他們光是未採收的鳳梨有高達3,000萬台幣（約834萬港元），他期望台灣政府幫忙與大陸溝通，不然會「血本無歸」。

陳吉仲昨下午緊急回應，指出台灣去年10月19日至今輸往大陸的菠蘿合格率是100%，不能接受大陸片面暫停，完全不符合國際貿易規範。他宣佈在3月1日起，用10億新台幣穩定菠蘿產地價格、支持菠蘿外銷到大陸以外市場、啟動台灣內銷菠蘿及加工，希望能維持前兩年菠蘿每公斤21元（約5.8港元）價格。台灣農糧署副署長姚志旺坦言菠蘿失去大陸市場，勢必影響價格，未來將協助菠蘿外銷至日本、新加坡及澳洲等國家，目標是外銷3萬噸。

賴清德「菠蘿車車」打氣

蔡英文及副總統賴清德昨亦率先呼籲市民「挺農民，一起吃鳳梨！」賴更參考「天竺鼠車車」，上載「菠蘿車車」相片，問市民「今天買鳳梨了嗎？」根據台灣資料，除了菠蘿以外，番鬼荔枝（台稱釋迦）、蓮霧及柚子等水果外銷大陸的比例與菠蘿相若，台灣成功大學政治系教授梁文韜向本報指，大陸極可能進一步打擊其他台灣農產品，向台灣擺姿態施壓。根據中國海關數字，中國在2018年菠蘿產量共164萬噸，主要在廣東及海南省。中國目前74%菠蘿進口自菲律賓，依靠台灣僅是20%。

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