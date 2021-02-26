大陸突然宣佈將全面禁止台灣菠蘿入口，有人懷疑是因疫情關係，台灣進口大陸生鮮冷藏水果「去年整年掛零」，因而遭大陸「以牙還牙」。但台灣成功大學政治系教授梁文韜向本報分析，台農在政治光譜上偏藍，中共打擊台灣農產品，可用國民黨之口，以經濟打擊蔡英文的威信。

地選前打壓陸續有來

梁文韜認為台農即使在南部生活，亦較多支持藍營，今次大陸以經濟上打擊台灣農產品，將會牽動台農不滿綠營的情緒，打擊蔡英文在兩岸問題上的威信。他又指，現時台灣在疫苗上堅持不購入中國疫苗，更多番質疑疫苗成效，中國有可能以菠蘿禁入，來懲罰台灣在疫苗及修憲上的抗中舉動。國民黨主席江啟臣昨稱，大陸方面通過協議平台，向台灣主動通報禁止波蘿入口，這是壞消息中的一線曙光，他希望台灣政府善加運用，為農民爭取最大權益，認為兩岸恢復溝通才是真正的「保台」。

台灣菠蘿主要產地以南部縣市為主，集中在屏東、高雄及台南等地，是民進黨擔任市長或縣長。東海大學政治系教授沈有忠稱，大陸禁令看來是針對民進黨執政縣市，相信下年2022年地方選舉前，中共會有更多商業禁令。翻查台灣農委會資料，去年台灣進口大陸農產品，以酒類居冠，其次為其他農耕產品，如食物調製品、未含酒精飲料水等，但若單看生鮮冷藏水果品項，去年整年進口量是零。