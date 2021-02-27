熱爆全球的語音平台Clubhouse，因觸犯中國官方的言論大忌而在內地風行不到一周後即被封鎖，內地網民「翻牆」使用，更存在一定的風險。隨後類似的山寨軟件如雨後春筍般興起，小米還復活了曾經停運的「米聊」，讓許多用戶忙着求碼註冊，但真正玩起來就會發現，不僅可聊的房間數量十分有限，就連發言者亦是寥寥無幾。由於可閒聊的話題被限制，優質「房間」不多，讓許多用戶不到一周就膩了。有用戶更感慨：「中國版Clubhouse？比數十年前就有的YY語音房還不如」。

據了解，大部份內地「山寨版」Clubhouse的通病，就是功能過於簡單，似是為了快速推出，開發團隊草率上陣，像「對話吧」App開發只用了4天，而Capital coffee連應用商店都未上線，僅通過幾名運營客服手動拉人。

這些應用軟件雖然在3天時間內迅速集合了3個500人的種子用戶微信群，但在非高峯時段打開App，可見的房間數還是只有個位數，相較於Clubhouse成千上萬各國用戶加入各種議題討論，即使內地用戶對語音社交抱有再大熱情，恐怕對這樣的產品也提不起興趣。

曾加入Clubhouse的用戶指出，內地這些產品看上去和Clubhouse有點像，實際使用起來卻是天壤之別，先前曾深度沉迷Clubhouse，坐車、吃飯、走路都會打開它，聽名記聊新聞圈與各種未聽過的八卦，但在內地種種限制下，一旦失去有趣的內容，用戶就會迅速離開。

他又表示，Clubhouse的精髓是愉悅感，但在使用內地山寨版時卻幾乎沒有這種感覺，房間又缺少名人帶起話題，再加上不少發言的人十分謹慎，生怕會禍從口出，而且也沒有讓人感興趣的房間，能夠保持一周熱情，已是內地使用者最大的極限。

台灣《蘋果新聞網》

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