（新增動新聞）法國總統馬克龍和中國國家主席習近平25日通話，根據新聞稿表示，雙方並未特別提及香港、新疆議題，引起許多政客不滿，並表示這是一個嚴重的「政治錯誤」。

根據法國與中國公佈的新聞稿表示，馬克龍和習近平的通話，就武漢肺炎疫情的多邊回應、法中策略性夥伴關係、緬甸議題等進行討論。法方公開的新聞稿中並未特別提及新疆維吾爾族的議題，但隨後法國總統府保證，馬克龍有談及這個敏感的議題。

馬克龍在通話中再次呼籲北京政府盡快批准禁止強迫勞動的「國際勞工組織」重要公約。總統辦公室向媒體強調，「馬克龍對新疆的立場毫不模糊且在每次會談中都會重申」。

在馬克龍發表此番言論前，許多法國政客都對總統沒有向習近平提到維吾爾議題而感到憤怒。

歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann） 發Tweet寫到：「一個沒有榮譽也沒有勇氣的總統。」國會議員歐佛蘭（Matthieu Orphelin）將其評為「政治錯誤」。他也在社交平台表示，「法國總統顯然應該談及維吾爾族令人無法忍受的情況」。

法國策略研究基金會（FRS）研究員暨巴黎政治學院（Sciences Po）教授波恩達茲（Antoine Bondaz）則在Twitter寫道：「馬克龍沒有提及人權問題，尤其是香港與新疆議題，有鑑於現況以及外長勒德里安日前在人權理事會的發言，這讓人無法理解。這是一個嚴重的政治錯誤。」

法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）24日在聯合國人權理事會譴責中國對維吾爾人採取「制度性壓迫」；對此，中國駐法大使館則譴責「借人權之名干涉他國內政」。

多個國際人權組織指出，有超過100萬名維吾爾族人被囚禁於新疆再教育營；馬克龍去年曾批評其壓迫行為「令人無法接受」。據法國總統府表示，馬克龍向習近平表達「對緬甸情況的極度關切」，但北京直到現在仍拒絕談論緬甸的軍事政變。

兩國總統在這次通話中彼此道賀2020年底簽訂的《中歐投資協定》，習近平也同時期望「協定能盡快生效」。雙方新聞稿均強調兩國領袖對推動民用核能、航空產業以及農業生產等經濟關係的承諾。

巴黎過去幾年來都努力向中國推銷核能處理廠，一個價值100億歐元（約936億港元）的投資。法國也企圖利用英國脫歐的機會站穩金融地位，習近平則「支持巴黎成為國際金融中心」，中方樂見包括法國在內的國際社會各方加大對非洲投入，願同法方保持溝通。

新華社／中央社

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