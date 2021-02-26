荷蘭國會當地時間周四通過無約束力議案，指新疆維吾爾族人正面臨種族滅絕，荷蘭是繼美國和加拿大後，第三個國家國會表決在新疆維人正被種族滅絕，也是首個針對新疆問題通過表決的歐洲國家。

荷蘭國會在周四通過的動議指出：「中國正進行對境內少數族群維吾爾人的種族滅絕」。動議提及，中國政府對維吾爾人採取「意圖阻止生育」及「設立懲罰營」等措施，違反聯合國《防止及懲治滅絕種族罪公約》。荷蘭總理呂特（Mark Rutte）所屬的自由民主人民黨（VVD）對該決議投了反對票。荷蘭外交大臣布洛克（Stef Blok）表示，政府不希望使用種族滅絕一詞，因為聯合國或國際法院尚未宣佈這種情況。中國駐荷蘭大使館批評有關動議「罔顧事實與常識」，蓄意污衊抹黑中國，粗暴干涉中國內政。

路透社報道指，荷蘭議會是首個譴責新疆種族滅絕的歐洲國家議會，也是一星期內，第二個國家國會就新疆維人議題通過同類議案，加拿大國會在當地時間周一（22日）通過議案 ，提案更呼籲國際奧委會取消北京2022年冬季奧運的主辦權。

土國極右領袖︰可對中國開戰

在土耳其，當地媒體Duvar報道，極右民族主義政黨大團結黨（BBP）主席迪斯蒂奇（Mustafa Destici）前日針對中國迫害維吾爾人發表評論時表示，若有必要，可以對中國開戰，「我們不害怕世界上任何一個國家」。路透社/Duvar