（新增內容）內地有數以億計閉路電視鏡頭監控民眾一舉一動，密度全球第一，現在連外出吃飯都會遭嚴密監控。昨日晉身恆指成份股的海底撈，被指在北京大部份分店的包廂內，都裝有閉路電視鏡頭，全程紀錄消費者的一言一行，引發網民爭議，有內地律師表示，只要沒有告知顧客已經是違法。《蘋果》記者向海底撈的公關查詢香港分店的座位是否有裝設閉路電視鏡頭，但至截稿時都沒有回應。

《法治日報》引述一名北京的張姓男子，他近日到北京太陽宮凱德Ｍall的海底撈分店用餐時，發現「以優質服務見稱的海底撈」，「攝像頭（閉路電視鏡頭）不僅遍佈大廳的各個角落，包間（包廂）裏也未能倖免。多次光顧海底撈的張男稱，如果不是偶然看見，也未意識到在包廂裏都有閉路電視鏡頭。該報派人到張男光顧的分店，發現顧客吃得熱氣騰騰，但很少人會注意到自己已經被監控，只要「稍稍抬頭觀察就會發現，大廳屋頂上的攝像頭可謂星羅棋布」。

該報記者穿過大廳，推開海底撈包廂的木門，發現和大廳一樣的閉路電視鏡頭，「也在包間裏默默工作着」。該報隨機調查北京10間海底撈分店，發現所有被查的分店，在包廂裏都有閉路電視鏡頭，部份分店的包廂甚至有兩個鏡頭，可是，店舖內沒有任何告示，店員亦沒有告知有閉路電視鏡頭監控。

內地界面昨日到朝陽區一間海底撈分店，發現天花板上裝有大量閉路電視鏡頭，在卡位、包廂上都有。該分店的店員表示，是「公司要求」每個座位都要有閉路電視鏡頭，其他分店都是一樣，當被問及包廂是否都有安裝時，店員卻稱「每個死角」都會有鏡頭監控，店員聲稱，這是「避免一些食品安全事故」，就像是前日有客人喝酒後打架、丟東西等事件。

亦有其他分店的店員向《法治日報》表示，因為其他分店發生過糾紛，「所以我們就裝了」，店員又稱安裝閉路電視鏡頭是「配合檢查而安裝」，包廂裏亦是一樣，也有店員聲稱，裝閉路電視原因，是怕顧客丟東西。

報道分析，食肆裝閉路電視監控的有兩大理由，一方面是擔心是顧客「丟東西」，如有消費者東西丟失，可靠翻看片段方便找回；另一方面，經營者亦擔心「被多加東西」，例如火鍋裏出現異物，閉路電視片段也可以方便查清原因。

海底撈曾被報道遭顧客「加東西入食物」事件，2018年9月，一位倪姓消費者在深圳海底撈某餐廳吃到疑似衞生巾的異物，索賠百萬元，警方介入調查後承認是自己放的；同年11月，郭姓消費者將事先準備好的老鼠放入海底撈火鍋內，以此索取500萬元，後來也被認定犯敲詐勒索罪。

包廂有閉路電視，引發內地民眾極大的反應，有網民指：「不知道還有誰願意去這樣一個包房吃飯……」「那跟坐在大廳吃飯有甚麼區別呢？」「為甚麼要包間？就為說說朋友之間的私密事！」可是，部份已經習慣被人監控的內地網民卻稱：「只有偷雞摸狗的人才怕攝像頭！」「包廂也是公共場所，想要私密就在家聚會……」

海底撈的媒體中心人員回應內媒時，表示「為保障消費者用餐安全」，各分店都會安裝監控設備，包括在包廂裏，同時，海底撈也「注重保護顧客隱私」，有相關的監控管理制度、流程，亦通過技術手段強化管控，保障消費者權益。

然而，內地輿論卻認為食肆以閉路電視監控僱客，有侵犯公民私隱之嫌，內地的《憲法》、《刑法》及《民法典》都有規定，民眾的隱私權是指私人生活安寧與私人信息依法受到保護，不被他人非法侵擾、知悉、搜集、利用和公開等。《北京市餐飲企業治安保衞工作規定》亦列明，大中型餐飲企業應當依規在營業場所相關地點，設置「圖像信息採集點」，並設置顯著的提示信息。可是，然而，收集的地點卻不包括包廂。

有內地法律學者認為，現實生活中鮮有食肆會事先告知顧客會被閉路電視監控，包廂內也不會有明確提示，這無疑是侵犯隱私權。認為如果已裝有閉路電視鏡頭，就要履行告知的義務，「不能讓消費者的基本知情權與選擇權被架空」。

市場研究機構IDC曾經發表報告，推算內地近年會在提升跟蹤活動的技術上，再投資300億美元（約2,340億港元），預計至2022年中國閉路電視鏡頭數量將達27.6億個，推算平均每人會被兩個鏡頭緊盯着。內地去年更要求浙江、福建出租屋的業主，一定要加裝閉路電視鏡頭，否則會被罰款，有租客則埋怨：「夫妻說點悄悄話也怪怪的，回到家隨時被監控，簡直像在監獄一樣。」

《法治日報》／界面新聞

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