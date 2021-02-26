廣州市近日推出捐血（圖）新規，只要民眾5月起在市內捐血累計達逾30次，則可免費乘坐市內公共交通工具等優待。不過，內地目前規定每名市民每次捐全血須相隔六個月，在一年只能捐兩次全血的情況下，捐全血的民眾如想享受免費乘搭公共交通工具的優惠，最快恐需時15年。

一年限捐兩次 需15年

廣州市近日公佈《廣州市獻血管理規定》（下稱《規定》），《規定》提出自5月1日起，民眾分別在市內捐出全血或「成分血（只捐贈的血液中某種成份，例如血小板）」累計至一定次數，可獲得市政府不同程度的獎勵，包括免費遊覽市、區所屬公園、紀念館、博物館、科技館等景區；享受到公立醫療機構就診時優先就診、免交普通門診診查費等。

至於捐全血累計達到30次以上，或捐血（包括成份血）次數累計達到40次以上的捐血者，除了可享受上述優待外，更可免費乘搭市內的公共交通工具；獲當局優先提供就業崗位、優先推薦就業、優先保障子女入學等。

不過據目前的《中華人民共和國獻血法》第九條規定，「兩次（血液）採集間隔期不少於六個月」，換言之民眾一年最多只能捐兩次全血。有網民笑言：「經歷30次捐血後，恐怕自己也到了免費坐公交的年紀。」「次數夠了，我也應該快退休了。」「義務捐血者本不圖這些優惠，不出台這些政策還好，太苛刻反而顯得沒誠意！」

澎湃新聞