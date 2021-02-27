全國人大常委會會議今早（27日）開幕。全國人大華僑委員會主任、港澳辦前主任王光亞，全國人大法工委主任沈春耀，在會議前被問到會議是否有香港議程、是否要改革香港選舉制度等問題時，並無回應。十三屆全國人大四次會議將於下周五開幕。

委員長會議早前建議，人大常委會會議審議計劃提請十三屆全國人大四次會議審議的全國人大常委會工作報告稿，以及審議十三屆全國人大四次會議議程、主席團和秘書長名單草案的議案等。又建議審議關於提請審議印花稅法草案的議案，研究處理全國人大常委會關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習等相關報告。

全國人大常委譚耀宗昨在出發前表示，議程暫未有與香港相關的議題，都是涉及內地的法例制定和修訂等。他又指，在下月召開的兩會，民建聯將會提出22項提案，包括希望內地提供更多國產疫苗輸港；若大部份市民在接種疫苗後產生抗體，加上「健康碼」的配合，希望可放寬港人到內地的檢疫安排，亦希望兩地通關後，本港經濟能盡快恢復。

中國維持證券交易稅等現行稅率

印花稅法草案於今日（27日）提請十三屆全國人大常委會初次審議。草案基本維持現行稅率水平，借款合同、買賣合同、技術合同、證券交易等稅目維持現行稅率不變。

報道指，是次制定印花稅法，總體上按照稅制平移的思路，保持現行稅制框架和稅負水平基本不變，將《暫行條例》和證券交易印花稅有關規定上昇為法律。

在納稅人方面，草案規定，在中國境內書立應稅憑證或者進行證券交易的單位和個人為印花稅的納稅人。證券交易印花稅對證券交易的出讓方徵收，不對受讓方徵收。在稅目稅率方面，草案基本維持現行稅率水平，適當簡並稅目稅率、減輕稅負。

在稅收優惠方面，草案總體維持現行稅收優惠政策不變，在保留《暫行條例》中免稅規定的同時，將現行有關文件規定的部分稅收優惠政策上昇為法律。

貨櫃車公路甩轆砸中私家車釀3死傷

台灣高雄發生奪命車禍。一輛在公速公路上行駛的貨櫃車兩條各重約70公斤的車軚突然脫落，其中一條車軚「從天而降」砸中公路的一輛由郭姓男子駕駛的私家車，車頂全毀，前座乘客郭妻曾姓女子（47歲）當場腦漿外溢，失去呼吸心跳、送醫搶救不治，後座的兩個女兒17歲、16歲也受傷送醫，其中17歲的姊姊頭顱骨骨折。至於駕車的郭男則躲過一劫。

美軍RC135U戰略偵察機抵廣東外海偵察

內地智庫「南海戰略態勢感知計劃」指出，今日上午，美國空軍一架RC-135U戰略偵察機從日本沖繩起飛，經巴士海峽前往廣東外海偵察。據ADS-B訊號顯示，RC-135U偵察機最近距離中國劃定的領海基線約為46.65海里，真實情況也許更近。該機是美國空軍的「壓廂底」偵察機，全球僅有2架。

家長安排子女讀港澳子弟班鋪路灣區發展

廣州市教育局表示，廣州市基礎教育階段現有港澳台學生約1.8萬人，為港澳適齡兒童青少年在廣州就讀提供基礎教育。目前全市共有越秀、天河、南沙、黃埔、花都、白雲六個區的9間學校開設25個港澳子弟班，共有港澳等學生約600人。有澳門家長稱，兒子入讀港澳子弟班兩年來，對中國傳文化了解很多，而她本身是大灣創業者，希望兒子將來也有機會在大灣區發展。

宋福龍空降廣東任省紀委書記

廣東省紀委書記換人，廣東省巡視巡察工作會議暨十二屆省委第八輪巡視動員部署會議今日在廣州舉行，宋福龍以省委常委、省紀委書記名義出席，並且發表講話。

現年56歲的宋福龍，早年在中紀委工作，曾任中紀委北京培訓中心、中紀委北戴河培訓中心主任，2010年出任中紀委執法監察室主任。2015年轉到交通運輸部工作，任中央紀委駐交通運輸部紀檢組組長、交通運輸部黨組成員。

綜合報道

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