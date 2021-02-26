（新增內容）27歲時尚博主，加上逾125年歷史的雜誌，你會聯想到甚麼？出版集團Condé Nast周四（25日）宣佈，由27歲的章凝（Margaret Zhang）接替張宇（Angelica Cheung）擔任《VOGUE》中國版新任總編輯。擁有哈爾濱血統、在澳洲長大的章凝，在時裝界已擁逾10年經驗，是典型的Slash一族，16歲時開通個人博客，集時尚博主、攝影師、造型師及模特兒於一身，在IG擁逾124.9萬粉絲。難怪《VOGUE》全球編輯總監「女魔頭」、岀名腌尖的Anna Wintour都讚章凝，並稱相信她能完美地引領中國版《VOGUE》走向完美的未來。

章凝最令人印象深刻的，非其經常轉變的髮色莫屬。根據《VOGUE》官網介紹，章凝於澳洲悉尼長大，父母早年從浙江黃岩移居澳洲，父親是悉尼大學機械工程教授。章凝早年接觸時尚源自對芭蕾的熱愛，她表示很幸運，「我和弟弟都獲得整全教育，父母很支持我們。我們都是學習舞蹈長大，這亦是我對時尚產生興趣的來源」。

章凝利用學業獎得來的禮物卡，於2005年買下《VOGUE》雜誌，是她第一次接觸《VOGUE》。2009年，16歲的她開通了博客「Shine by Three」，除了分享收集的藝術和攝影作品，還有她對時裝表演的評價，而且更新得比雜誌編輯還要快；同時，章凝的拍攝技巧和穿搭打扮，逐漸形成獨樹一幟的風格，令她迅速獲得業界關注。其後，她於2013年及2016年修成學業，獲得悉尼大學商學及法學雙學士學位。

而章凝與《VOGUE》中國版的淵源，始於2016年製作《VOGUE Me》數碼雜誌封面，並同時擔任封面模特兒。她亦曾登上澳洲版《ELLE》的封面、是《Harper’s BAZAAR》澳洲版專欄作家，曾替奢侈品牌Gucci、LV和Chanel拍攝影片和擔任護膚品牌CLINIQUE的代言人。2017年，她與Simon Philby共同創立全球文化諮詢公司Background，負責創新策略管理，專攻亞洲市場。

時尚履歷豐富，令章凝同時具備製作雜誌內容及新媒體內容的能力，這正是《VOGUE》這類傳統時尚雜誌所需要的。至於誰會成為章凝的首位封面明星？她表示：「每位出現在《VOGUE》中國版上的人物，不論他們身處哪個產業，都應該要是實質上備受尊敬且推動創新的人。」

生活雜誌《Together》總編輯Suki接受《蘋果》訪問表示，章凝以27歲之齡成為中國版《VOGUE》史上最年輕的總編輯，的確非常罕見，「我都有follow佢個IG，佢有創意，同埋喺時裝界都有一定地位。我相信佢能夠擔任嘅原因，係因為佢嘅背景……佢同時擁有商業和法律雙學位，我所知喺澳洲係非常難得。佢喺商業、時尚，特別係現今盛行嘅online platform都涉獵咗唔同範疇而有一定嘅成績，呢樣對於中國版《VOGUE》（發展）絕對係有幫助。」

80後的Suki深信，章凝擔任雜誌要職，年齡唔係一個限制，「大家都認為雜誌或傳媒是夕陽行業，要繼續在生存，必須尋求新元素。」Suki表示，《VOGUE》雖在業界擁有領導地位，但找年輕人加入，才可令雜誌有更多啟發。

作為一個KOL的章凝，「踩過界」走入傳統媒體，Suki認為，現時大眾寧看KOL，也未必睇雜誌，所以今次章凝的加入，確實是一個好的突破。

《蘋果》記者

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