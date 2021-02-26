內地知名連鎖火鍋店海底撈（圖）近日陷入監控風波，北京大部份的海底撈分店被指在包廂內裝監控鏡頭，可全程記錄食客言行。選擇包廂用餐的食客普遍極注重私隱，事件曝光引起輿論爭議。

稱防盜 免食客加料爭拗

對於監控風波，有內地海底撈店員向內媒證實，包廂內確實有監控鏡頭，並指這是公司的規定，主要是為了避免食品安全事故或食客糾紛發生。有內地業界人士亦分析指，店家安裝監控鏡頭主要擔心門市店「少東西」，如有食客遺失東西，憑藉鏡頭可方便尋回。另一方面，店家也會憂慮食物「被多加東西」，如果火鍋裏出現異物，鏡頭也可方便查清原因。

據《北京市餐飲企業治安保衞工作規定》，大中型餐飲企業在設置監控系統時，須在營業場所內的當眼位置設置告示，不過上述地點並不包括包廂。其他的地方法規亦有明確規定，娛樂場所包廂等涉及個人私隱的區域和場所，禁設監控系統。有內媒指，海底撈沒有向外說明包廂內有監控鏡頭存在，侍應或店家也向食客沒有主動告知，因此質疑海底撈此舉有侵犯私隱的問題。

不過內地網民對此反應兩極，除了有網民質疑海底撈此舉侵犯私隱外，也有不少網民認為海底撈情有可原，有網民表示：「出了事找不到監控又要投訴了」、「包廂也是公共場所，萬一出事情還有據可查，要想私密就在家聚會吧」。

新京報