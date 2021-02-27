（新增內容）大陸海關總署昨日突發出通知，下月起暫停進口台灣菠蘿，令台灣果農殺個措手不及。為了響應撐台產菠蘿，協助在台灣尋求庇護香港人維持生計的「保護傘」餐廳，今日在Facebook貼文推出「手足鳳梨酥」，以及相關的台灣菠蘿產品，誓要「吃爆台灣鳳梨」。

根據台灣農業委員會網站資料，2020年台灣新鮮冷藏菠籮出口至香港1,186公噸，出口額126.8萬美元（約978萬港元）。巴打鮮菓老闆梁東麒向《蘋果》表示，香港市面出售的菠蘿一般來自台灣、菲律賓及日本，台灣菠蘿與當地出產的水果一樣，質素非常高，惟當造時間一般是每年的3月中旬，目前僅有小量貨運抵香港市面，售價約40港元一個，比平時20多港元貴。不過自從大陸封殺台灣菠蘿，梁表明即時收到不少查詢電話，相信最快要到下周末，才有「大貨」抵港。

保護傘餐廳今早在Facebook貼文，寫道：「挺台灣農民，將推出手足鳳梨酥，及相關的台灣鳳梨食品，吃爆台灣鳳梨。#吃爆台灣鳳梨challenge#台灣鳳梨#挺台灣農民。」截至下午約3時，已有2,112人點讚，107則留言。有網民寫道：「可唔可以寄嚟香港？」「快啲俾（畀）條link嚟訂，送香港，支持台灣！」

一菓欄 Juicy Fruitti宣佈暫停售賣菲律賓菠蘿，改售台灣菠蘿，負責人Elmo向《蘋果》表示，自蔡英文呼籲支持台農及台灣菠蘿後，24小時內已收到超過60名客戶表示有意購入台灣菠蘿，當中不乏一些公司，大部份大手購入用來送禮。她透露已聯絡台灣方面，第一批引入80至120箱金鑽菠蘿，最遲14日內到港，價錢或與坊間菲律賓菠蘿相若。

Elmo透露，店舖去年都有引入台灣菠蘿，風評不錯，但礙於香港不多台灣生果，對台灣水果認識又不深，故未有大手引入。適逢今次蔡英文呼籲支持台灣菠蘿，加上不少客戶特意查詢，故她隨即聯絡台灣供應商。價錢方面，受今次事件影響，台灣菠蘿售價確實較為便宜，但又因受疫情影響，貨運成本較高，令台灣菠蘿來港的售價最終或與菲律賓菠蘿相若，但價錢仍有待確實。談到台灣金鑽菠蘿與菲律賓菠蘿的分別，她個人認為菲律賓菠蘿味道較酸，甜度不及台灣金鑽菠蘿，愛吃甜者應會較喜歡金鑽菠蘿。

香港黃店「菓間網店 Call Fruit」也在今日發帖出售「台灣金鑽菠蘿」、「力撐台農 唔怕食窮」，根據網頁顯示，一個台灣金鑽菠蘿賣58港元。另一黃店「阿木台灣麵」昨日也貼文出售「手工鳳梨酥」，餡料為台灣金鑽菠蘿，8個裝賣158港元；另有鳳梨角，每包48港元。其他黃店生果舖也「不敢怠慢」，「一菓欄 Juicy Fruitti」已聯絡台灣供應商，還宣稱下周開始停售菲律賓菠蘿，改賣台灣金鑽菠蘿。「渣哥 一九九六」餐廳宣傳明天開始出售「台灣菠蘿焗豬扒飯」、「台灣菠蘿冰」，雖然成本增加，但維持原價不變。《蘋果》記者亦見部份經營網上代購的小店，開始宣傳可以代買台灣菠蘿到香港。

內地淘寶網昨日搜尋「台灣金鑽鳳梨」，幾乎都可以找到台產菠蘿，兩個只售33.8元人民幣（約41港元），但《蘋果》記者今日再次搜尋，只顯示「海南當季水果金鑽鳳梨」，台灣生產的菠蘿已完全下架，海南菠蘿售價為42.8元人民幣（約52港元）。

《蘋果》記者／Facebook

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