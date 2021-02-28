國家統計局網站今日（28日）發表內地2020年國民經濟和社會發展統計公報，經初步核算，全年國內生產總值（GDP）1,015,986億元人民幣（下同，約1,218,668億港元），較前年增長2.3%，預計全年人均GDP達72,447元（約86,900港元），比前年增長2%，人均GDP連續兩年超過1萬美元。 該局更指，內地去年在疫情衝擊下，第二季起經濟增長由負轉正，走出令世界驚嘆的V型曲線。

公報顯示，內地第一產業增加值77,754億元（約93,265億港元），增長3%；第二產業增加值384,255億元（約460,911億港元），增長2.6%；第三產業增加值553,977億元（約664,491億港元），增長2.1%。三類產業增加值佔GDP比重，分別為7.7%、37.8%、54.5%。

全年最終消費支出拉動國內生產總值下降0.5個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長2.2個百分點，貨物和服務淨出口拉動國內生產總值增長0.7個百分點。

分季度看，首季GDP同比下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。同時，國民總收入1,009,151億元（約1,210,469億港元），比去年增長1.9%。預計全員勞動生產率為每人117,746元（約141,235港元），比去年提高2.5%。預計全年人均GDP約72,447元（約合1.1萬美元），比去年增長2%。

國家統計局副局長盛來運表示，去年在嚴峻的國內外環境，特別是疫情的嚴重衝擊，在各地落實六保任務後，經濟恢復好於預期，全面建成小康社會勝利在望。

他指，中國去年次季起經濟增長由負轉正，走出一條令世界驚嘆的V型曲線，全年增長2.3%，成為推動全球經濟復甦的主要力量。

盛來運指，過去一年貿易保護主義、單邊主義盛行，中國面對外部限制打壓，堅持用改革創新破解發展難題，對外開放的大門越開越大，積極參與經濟全球化，貿易大國地位更加鞏固。

國家統計局／新浪網

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