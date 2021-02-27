【眾志成城】兩岸掀菠蘿（台稱鳳梨）經濟戰，大陸3月1日起禁止台灣菠蘿入口，台灣政府連日反應迅速，各部門大力宣傳及推銷菠蘿，企業及市民亦爆買，上下凸顯一心「用新台幣下架菠蘿」的魄力。台灣11個商家昨訂購6,600噸菠蘿，一日已完成政府訂下內銷的33%。總統蔡英文及行政院長蘇貞昌今天將分別南下會見台農，解決台農銷售菠蘿困難。外長吳釗燮則以「自由鳳梨」打「國際線」，希望外國如早前支持澳洲紅酒般支持菠蘿。

蔡英文前日起既在自己社交平台宣傳菠蘿，亦不時在其他官員及KOL留言，推高話題，連愛貓蔡阿才也搬出來。她在交通部長林佳龍的臉書留言：「我家的阿才，就是來自台東的鳳梨田，有鳳梨又有貓的地方，當然是好地方！」她昨亦於Twitter分享自己製作鳳梨酥，用英文及日文寫：「鳳梨酥永遠是台灣甜點榜首，你們吃過沒有？」超過9,000人讚好。

蔡英文今南下訪果農

全台瘋購菠蘿，目前境內菠蘿銷售相當不錯。台灣農委昨訂出強化境內行銷，目標是2萬噸以上。昨天是訂出目標的首天，11間企業已訂購6,600噸菠蘿，完成境內目標銷售1/3。屏東縣銘泉農場主力做本土銷售，負責人謝美蓮稱接到不少定單，最多一次下訂20箱，訂購量比往年多五成。多名政府官員推出新政策支持台農，教育部宣佈鼓勵學校可多將鳳梨納入營養午餐菜單中。蔡英文及蘇貞昌今天臨時增加南下訪問菠蘿農民行程，蔡到高雄，蘇到屏東，並出席政府撮合企業認購國產菠蘿記者會。

菠蘿之戰另一戰場是海外銷售，去年外銷至大陸菠蘿高達九成，共4.2萬噸。農委會前天希望強化國際行銷，訂出目標是3萬噸。外長王釗燮昨以「自由鳳梨」打「國際線」，希望外國如早前支持澳洲紅酒般支持菠蘿。屏東縣銀獅農場生產的菠蘿一半外銷，以大陸和日本為主，其中大陸佔外銷量六至七成，負責人洪銘聰表示，原本今年預訂銷大陸38萬顆鳳梨，3月2日開始出貨，對岸宣佈停止進口，目前日本貿易商已表示欲加碼支持台農。洪透露今年約售10萬多個菠蘿到日本，加碼後或可增加50%出貨量。屏東縣昨開始運送全台第一車往日本的貨櫃，當地政府預計今年當地日本銷售將達翻倍成長至600噸。

越台商倡轉銷東南亞

不少台商都在越南投資，越總農漁業委員會主委施傳寶認為當地台商極為樂意推銷菠蘿，行銷東南亞是很好選擇。他解釋，單是台商工廠已有數百甚至過萬員工，只要有渠道銷售，菠蘿單是給員工當飯後果已非常可觀。部份台商更在當地從事食品加工，與當地政府或大型通路商擁有良好互動，若政府與各地海外台商合作，應可改善農產品過度依賴中國情況。根據農委會數據，台灣菠蘿外銷越南幾乎是零，或許能夠開拓新市場。

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