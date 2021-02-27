有意競逐國民黨黨魁的中廣董事長趙少康呼籲中共停止以牙還牙，強調台農是善良無辜，形容他們「不是義和團，是被義和團挾持的」，暗罵民進黨。他擔心菠蘿只是開始，未來延至水果及其他農產品，呼籲蔡英文與中共恢復對話。

暗諷民進黨「義和團」

趙少康認為大量收購及鼓勵民眾多吃菠蘿是短期救急，變相「少吃其他水果，會為其他水果農帶來問題。」他指若中共進一步打擊台灣其他水果，政府總不能天天收購及鼓勵民眾吃水果解決問題。他擔心菠蘿只是開始，若從禁令無限擴大，受傷害的台灣民眾會更多，呼籲蔡跟中共盡快恢復對話。他同時再次要求中共發揮「仁者以大事小」的精神，對待台灣善良的人民。台農主委陳吉仲向台灣《蘋果新聞網》透露，當日得知菠蘿被禁後緊急向中央報告，蔡總統交代不能只專注水果，其他輸中農產品、例如水產等，也要立刻進行盤點，以防大陸再有後續。

此外，據台灣傳媒人陳志東指，台灣菠蘿由種下至收成需時18個月，比一般水果幾個月或一年收成長，大部份農民都在秋天10月種菠蘿，到隔年3月才採收，歷經兩個冬季，故今次中國於3月1日禁收台灣菠蘿，將台農550多天心血及經濟收益付諸流水。至於中共提及的害蟲，只要經熏蒸就能處理，楊姓鳳梨農更昨直言：「根本不是蟲的問題，是政治因素。」

台灣蘋果新聞網