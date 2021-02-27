台灣國道發生離奇死亡車禍！一架貨櫃車昨日在國道行駛期間，輪軸上兩顆巨大輪胎突然脫落，其中一顆彈到對向南下車道，砸到一輛正載着全家出遊的私家車，媽媽當場慘死，兩名女兒受傷，其中一人頭顱骨折。據警方表示，貨櫃車脫落的輪胎連輪框約160公斤。

昨日是台灣是二二八連假首日。早上8時43分，在國道1號364公里處高雄段、正準備北上的一架貨櫃車疑似因為輪軸螺絲斷裂，160公斤重的輪胎，以時速約100公里，相當於4.5噸重的力量，迎面撞擊對向、由50歲郭姓爸爸駕駛的私家車，身邊的47歲太太當場死亡，後座兩名女兒受傷，其中一名17歲女兒頭顱骨折。據肇事的貨櫃車黃姓司機稱，他當時從高雄港載貨，準備前往梓官，卻在途中掉了輪胎，車還行駛了快6公里，才知道闖禍。貨櫃車其後被拖回警局，警方發現限重35噸的車卻載了38噸，當局也將依法開罰。

如遭4.5噸大卡車迎面撞

台灣物理專家朱天健解釋，若貨櫃車脫落的輪胎連輪框約160公斤，加上國道行駛速度大約每小時100公里、每秒27.8公尺，假設輪胎跟私家車碰撞接觸的時間約0.1秒，估計撞擊力瞬間變為4.5噸重，就像是直接被一台大卡車撞過來。朱指：「好端端的開在高速公路上，卻從對向車道『天外飛來一台大卡車』，根本來不及反應，如果駕駛車道轉左、向右或是車速稍快、減速，也許就能躲過一劫，只能說是生死有命！」

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