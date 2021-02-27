（更新內容）內地男女失衡問題持續，截至2019年底，男性比女性多出3,000萬人，而「剩男」問題在農村尤為嚴重，農村剩男娶老婆分分鐘要花100萬元人民幣（下同，約119.7萬港元），甚至有錢也未必娶得到。湖北省武漢市新洲區27歲剩男宋詠波相睇過無數次仍失敗，為求早日脫單，竟想到向政府留言，要求架設相睇平台「分配女友」，未料因此成了網絡紅人，引來多名女生、甚至男生主動聯絡他。這招「求分配女友」變相成了牽姻緣的紅線，「我已經決定在武漢工作，希望今年能解決個人問題」。

宋詠波日前在網上以「大齡青年沒對象結婚難」為題發文，寫道：「我27歲，身高174公分，武漢本地人，本科畢業，去上海工作三年了，存了大概25萬塊錢，今年想回武漢工作，想結婚，又沒人和我介紹對象，家裏也着急，我也在努力找，好難啊，求政府給我分配一個吧。家裏有一套新裝修的婚房，希望找一個善良的女孩。」

不過，新洲區政府表示，《婚姻法》規定，政府禁止「包辦婚姻」，建議他平時多與異性接觸，大膽追求。經過當地政府以略帶調皮的方式回覆後，宋詠波便成為熱搜對象，一夕爆紅。有網民佩服他的勇氣；有人為政府部門的高EQ回覆點讚；也有人質疑：「還想政府分配女友，你咋不上天呢？」

他認為自己始終單身的原因之一是工作，他學的是土木工程，班上女生少，工作後長期在地盤，很難接觸到女生。此外，他亦承認不太懂說甜言蜜語哄女生開心。

宋詠波上周四（25日）接受內媒訪問時娓娓道出剩男辛酸，說自己從未正式拍過拖，高中時曾暗戀過女生，但不敢表白。為了早早脫單，自2018年起，每次春節回家都去相睇，甚至還去了中山公園「相親角」，至今已相睇過5、6次，雖曾遇到心儀女孩，卻始終無法成事。

宋詠波坦言，他村裏70戶人家，「跟我一樣出生於93年的有5個男孩子、2個女孩子。女孩子都嫁了，5個男孩子都沒成家。」他之所以會想到在網上留言，是想向政府部門反映現實問題。「我覺得政府部門應該有不少資源，如果他們能搭建一個平台，我們這種大齡青年可以拓展自己的交友面。」

去年7月，他曾留言一次。他說，當時要求政府「幫我們這些大齡青年介紹對象」，後來江岸區回覆指，相親交友非其職責範圍。不過，宋詠波透露，其實江岸區民政局有工作人員私下介紹一名女生給他，但女生在武漢，他在上海，最終不了了之。

經過今次向政府部門留言事件，目前已有6、7人聯絡宋詠波。他說，「中間也有不太靠譜的，甚至還有男的」，但有個在廣州工作的女生不一樣，「是91年的，到時候見個面，看有沒有緣份。」宋詠波希望能於今年完成終身大事，「街道辦工作人員也通知我爸爸，說不久會舉辦一場聯誼會，我也會去參加，爭取找到心儀的女孩。」

國家統計局發佈的《中國統計年鑑2020》顯示，至2019年底，全國男女性別比例達到104.46，其中，30歲至34歲為101.28；25歲至29歲為106.65；20歲至24歲為114.61；15歲至19歲為118.39。不僅男多女少，隨着年齡下降，男女比例進一步擴大。而在農村的剩男更要面對「老婆本」高昂的難題。新華社2月中就曾報道，在山西、河南、湖南等地的農村，娶老婆必備的「三大件」，即車、樓、禮金，加起來花費竟高達百萬元，「三大件」儼如「三大山」，結婚成為部份家庭的沉重負擔。同時，城市女孩不願「下嫁」農村男孩，令農村剩男問題雪上加霜。

極目新聞／新華社

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