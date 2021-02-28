今年是二二八事件74周年，有關紀念儀式自台灣總統蔡英文上任後均在台北舉辦，不過今年就首次移師至高雄舉行。蔡英文今日在儀式上致辭，表示需謹記誠實面對歷史、充分保障人權、堅守民主自由不能交換，希望台灣人團結定義自己的歷史，讓自由民主的花朵開遍美麗島。

蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃及高雄市長陳其邁等人，今早前往高雄市立歷史博物館，出席「二二八事件74周年中樞紀念儀式」，今年儀式主題為《烏暗會過，天嘛會光，愛佮希望，久久長長》，並邀請歌手謝銘祐到場獻唱。

蔡英文致辭時提到高雄市作為二二八事件首個遭軍事鎮壓的城市，她說高雄歷史博物館牆上有許多修補，是為了掩蓋高雄要塞司令部1947年3月6日在高雄留下的彈孔，當時造成在座許多耆老的家屬遇害。加上後來的威權統治，台灣失去一世代的菁英，「已經離開的人，沒辦法說話；還在的人，變得不敢說話」，二二八三個字成為社會禁忌，人人心中都有小警總，所幸一代代的台灣人仍堅持為民主自由奮鬥，高雄爆發的橋頭事件、美麗島事件，最後成為民主化關鍵。

蔡英文又說，現在談起二二八是為了汲取教訓，不再重蹈覆徹；在今天的民主台灣，雖然軍事鎮壓、國家暴力、恣意拘捕及殺害已經遠去，但應該理解二二八事件不是1947年春天發生的單一事件，隨後的清鄉、白色恐怖及威權陰影，成為生活在台灣的每個族群心中最傷痛回憶。她強調需謹記「誠實面對自己的歷史」、「充分保障人權和人性尊嚴」、「堅守民主自由不能交換」這3點，透過公開威權時期軍法官判決，了解威權體制如何侵犯人權，並內化人權意識、推動轉型正義，避免悲劇重演。

高雄市長陳其邁則表示，二二八事件是台灣發展過程中痛苦的一頁，也令人懷念當年爭取民主自由的前輩。他亦提到現在香港人的生命財產受到極大挑戰，香港人爭取民主自由及人權面對很大的壓力，且相信台灣人都共同支持香港人爭取自由，也希望全世界能跟台灣一樣，成為「民主自由的國家」，而有一天「榮光歸香港」。

蔡英文自2016年上任後力推轉型正義，每年逢2月28日，她都會親自出席二二八事件中樞紀念儀式。自2016年上任，該紀念儀式均在台北舉辦。二二八基金會董事長薛化元透露，今年的儀式之所以在高雄舉辦，是因為部分縣市未有足夠時間籌備，而高雄市府剛好非常幫忙，而且就歷史而言，高雄也是二二八事件傷亡慘重的地方，因此今年才決定在高雄舉行。

二二八事件，又稱「二二八大屠殺」、「二二八事變」、「二二八慘案」，1947年2月27日，因專賣局查緝員在台北市查緝私標時，不當使用公權力造成民眾死傷，引起次日的示威請願，當局血腥鎮壓，事件隨後演變成反政府運動，台灣各地發生軍民衝突後，又觸發本省人與外省人的矛盾衝突。國民黨政府遣軍隊逮捕與鎮壓殺害台灣民眾，造成大量傷亡，同時亦開放啟了台灣的白色恐怖時代。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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