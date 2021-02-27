湖南省衡陽市一名四、五歲女童，日前闖入一個地盤玩耍，並爬入一個混凝土攪拌機內，其間突然有人打開攪拌機電源，女童未及逃出，導致頭、盆骨、小腿等多處骨折。女童被救出後送院，送入深切治療部搶救，要用呼吸機協助呼吸，隨時有生命危險。醫生稱醫療費或高達20萬元人民幣（下同，約23.9萬港元），但地盤負責人卻只肯賠償5萬元（約5.98萬港元）。

事發在上周三（24日），受傷女童父親李春表示，女兒當日走到家人經營店舖旁邊的地盤玩耍，並且爬上一部放在行人路的混凝土攪拌機上玩耍，沒想到地盤工人收工前沒截斷攪拌機電源，李稱，女兒在攪拌機時突然有人打開電源，女兒因而受傷。

女童母親聽到聲音後馬上趕出來，抱着女兒痛哭，街坊召來救護車將女童送院。醫生檢查後發現女童身上多處受傷、骨折，並有失血性休克，肺部挫傷出血，多個器官功能不全等，需馬上接上呼吸機，更表示女童病情危重，隨時有生命危險。

李春指，他們的店舖位於住宅區，區內的地盤都沒有圍牆，小童隨時可以闖入，而且混凝土攪拌機放在行人路，位置不高，小童隨時可爬上去，更嚴重的是沒有斷電。他表示家長確有責任，但地盤負責人亦有責，但目前他最希望先湊齊醫藥費，救回女兒。

地盤負責人曾到醫院了解，初時只願意付3,000元（約3,591港元）賠償，家屬不同意，經過多次商討，負責人才願賠償5萬元，但與女童所需的20萬元醫藥費，還有很大距離。

目前當地警方正調查事件。

網民講啲乜：

國民男友：工地有責任，父母也有責任！

川A知名退堂鼓演奏家：機器無人看管？應該是孩子無人看管啊！

十一月的小熊：當父母的啊，能不能多長點心，唉，可憐的孩子……

督士咻型：停工不停電、機器無人看管是重點。

老頑童楊八妹1：但願小朋友趕快脫離危險。

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