【本報訊】台灣菠蘿入口香港數量一直不多，當地官方數據顯示，去年台灣生鮮冷藏菠蘿出口至港1,186公噸，出口總額126.8萬美元（約983萬港元）。但自蔡英文公開呼籲撐台農後，多間香港網店向本報反映，收到大量客人查詢，其中一菓欄 Juicy Fruitti負責人Elmo 表示，首批引入80至120箱台灣金鑽菠蘿，每箱約八至九個，最遲14日內到港，價錢或不高於50元一棵。

杜汶澤籲購鳳梨酥 鳳梨乾

不止台灣民眾上下一心撐台灣菠蘿，香港亦捲起台灣菠蘿熱潮。藝人杜汶澤大讚台灣農產品是世界有目共睹，呼籲就算買不到菠蘿，亦可改購鳳梨酥及鳳梨乾。網店一菓欄 Juicy Fruitti宣佈暫停售賣菲律賓菠蘿，改售台灣菠蘿。負責人Elmo表示，自蔡英文呼籲支持台農及台灣菠蘿後，短短24小時內已收到超過60名客戶表示有意購入台灣菠蘿，當中不乏一些公司大手購入用來送禮。她透露已聯絡台方，首批最遲14日內到港。

巴打鮮菓老闆梁東麒也向本報表示，台灣菠蘿品質好，惟盛產時間一般是3月中旬，他認為「等產量多少少先入貨就平靚正」，僅有小量貨運抵香港市面，售價約40港元。自大陸封殺台灣鳳梨，梁稱收到至少50個查詢電話，相信最快要到下周末才有大批貨抵港。此外，台灣保護傘餐廳昨早在fb貼文，寫道：「挺台灣農民，將推出手足鳳梨酥，及相關的台灣鳳梨食品，吃爆台灣鳳梨。」