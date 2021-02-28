使用內地即時通訊軟件微信的網民，可能發現以往一個頭戴綠頭盔、嘴裏叼着一根煙的Emoji，近日「戒煙了」，圖案上的香煙不見了。騰訊沒有透露這個Emoji「戒煙」的原因，因而引發網民猜疑：「淨化空氣！」「主要是左鄰右舍看起來沒幾個高興的！」「戒煙勢在必行！」

內地網民近日發現這個Emoji改變，都覺得相當神奇。根據微信的公開資料，這個Emoji是文字代碼之一，只要打「/悠閒」就會出現，亦可以用於代表「吸煙」、「我很酷爽」等。

這個表情符號已經沿用了一段時間，這次突然無預警改變，網民卻都表示「等好久了」。有網民直言微信是在「淨化空氣」，亦懷疑是Emoji的「鄰居」都不滿，要它戒煙。亦有網民認為吸煙危害健康，因此戒煙是勢在必行。

但也有網民批評：「這是甚麼表情啊」，「還是原來的表情好看」。

中國是全球最大的煙草消費國和生產國，所生產的香煙數量佔全世界的42％。而內地煙民達3.5億，吸煙問題相當嚴重。

澎湃新聞網

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