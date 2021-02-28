解放軍軍機在沉寂4天後，今日再次侵擾台灣西南空域，台軍派出軍機攔截監控，並以廣播驅離，要求對方「立即迴轉脫離」。與此同時，多架美軍反潛機經巴士海峽往南中國海偵搜。近期美國與中國反潛機頻繁現蹤台海與南海，有指或與水下潛艦活動有關。台國防部智庫、國防安全研究院今（28日）指出，台灣周邊海域一直是共軍潛艦作戰部署和封鎖重點，由人駕駛的高性能戰機將不再是勝利的唯一保證；在不對稱作戰上，無人機的反潛作戰，將成為台灣突破潛艦封鎖關鍵利器。

「台灣西南空域」Facebook粉絲專頁透露，解放軍今晨派出一架空警-500空中預警偵察機，在汕頭外海至台灣防空識別區（ADIZ）外圍周邊飛繞，並未進入台ADIZ。隨後於上午11時55分，一架解放軍軍機侵入台西南防空識別區，台空軍派遣軍機攔截監控，並以廣播驅離：「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度3,000公尺（米）的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」根據該粉絲專頁記錄，本月解放軍軍機累計進入台ADIZ達21天，而台空軍執行「廣播驅離」共計50次。

此外，時常分享各國軍機動態的「CANUK78」及「台灣西南空域」Facebook粉絲專頁亦指出，今早美軍包括P-3C反潛機、P-8A反潛機，以及EP-3E電偵機KC-135空中加油機，經由台灣南端的巴士海峽前往南中國海進行偵搜。

根據各大軍事社群平台資料顯示，美軍、解放軍反潛機近期頻現蹤台灣西南海域、南海周邊，外界推測可能與水下的潛艦活動有關。台國防院發佈《國防安全即時評析》，國防戰略與資源所駐研學官周越以「美軍無人機將削弱潛艦反介入與區域拒止的能力」為題指出，美國海軍於去年11月在加州外海與通用原子公司實施首次MQ-9A型「死神無人機」（MQ-9A Reaper）反潛偵搜測試。

周越表示，潛艦一直是共軍發展重點，並朝具遠洋機動能力與配備AIP絕氣系統趨勢發展，因為水下隱密及難以發現的特性，在反介入及區域拒止（A2／AD）能力上如築起一道水下防禦網，也對美軍軍事力量主力「航艦打擊群」構成重要威脅。

周越指出，去年9月下旬的亞美尼亞與亞塞拜疆衝突中，各界都觀察到無人機的偵查與攻擊如何在武裝衝突中發揮影響力。此次MQ-9A反潛偵搜測試，雖然尚未進入到使用無人機執行反潛獵殺攻擊階段，但對解放軍潛艦反介入與區域拒止的能力，發出了壓制的訊號。

周越認為，依雙亞戰爭及無人機作戰運用脈絡來看，未來無人機將可攜帶攻潛武器，偵獲敵方潛艦後即接受命令實施攻擊，這將會影響潛艦的伏擊戰術及攻擊企圖。

針對台灣海域周遭的反潛作戰，周越分析，每次作戰場景中，台灣東部海域及南、北軍港都是共軍潛艦作戰部署及封鎖的重點，美軍在提升無人機反潛偵搜能力的同時，勢必將加入無人機對潛艦獵殺攻擊能力。

周越指，在未來作戰中，由人駕駛的高性能戰機可能已不再是勝利的唯一保證，無人機作為不對稱作戰新式載台，其效能逐漸從陸界擴展至海疆；另一方面，美國已同意出售4架MQ-9B無人機給台灣以協助增進防衞能力，因此未來美軍無人機反潛作戰運用的動向與發展值得密切注意。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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