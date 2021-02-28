武漢肺炎疫情衝擊內地經濟，去年全國兩會，總理李克強未有設定經濟增長目標，今年全國兩會召開在即，外界除關心當局的保安維穩措施外，外媒亦估計，當局擔心憂債務風險增，今年亦繼續不設經濟增長目標。全國政協常委、經濟委員會副主任楊偉民，早前接受中新社「中國焦點面對面」專訪時稱，中國今年有必要設定增長速度目標，又指中國赤字率今年應該「回歸」到前年水平，沒必要保持去年那樣高的赤字率。

楊偉民解釋「去年沒設增長速度目標是實事求是的」，他指出，因去年情況「太過特殊」，遭遇了「百年一遇的武漢肺炎疫情」衝擊，當時疫情會怎麼發展也確實很難預料。但今年情況已經不一樣，雖然局部地區仍有一些散發疫情，但總體上「已得到控制」。

楊偉民直言，在此情況下，今年還是應該提出一個增長速度目標，因為這跟中國長遠目標密切相關，其中包括人均GDP要達到中等發達國家水平，這是一個含有定量指標的目標，長遠目標必須要從現在開始做起。他指出，內地已有2035年的目標，從15年時間經濟總量或人均收入「翻一番」（增加一倍的意思）的角度來看，中國需要實現年均GDP增長4.73%。他說：「我們過去一般是10年『翻一番』，現在速度降一下，15年『翻一番』的條件和潛力是存在的。

中國官方去年將財政赤字率擬按3.6%以上安排，這是疫情特殊之年作出的特殊安排，那今年赤字率走向會如何？楊偉民認為今年赤字沒必要保持去年那樣高的赤字率，「回歸」往年水平。

楊偉民指出，現在地方政府債務「比較高」，特別是「隱性債務」，所以債務可能會減，但到底減多少，「在兩會的時候可能會清楚了」。

資料顯示，去年5月兩會期間，內地公佈的官方預算赤字佔GDP的3.6%，比前年的2.8%大幅增加。

中新社

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