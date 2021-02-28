被視為周星馳黃金拍檔的資深演員吳孟達於周六（27日）病逝，終年70歲。網民紛紛弔唁，稱「一個時代的記憶又消失」，而內地官媒，包括《人民日報》及央視今日（28日）亦發表短評文章紀念吳孟達，不過重點未有放在他的演藝成就，而是稱讚其「愛國心」。

《人民日報》欄目「人民銳評」的短評文章題為《愛國者達叔，永遠都是主角》，稱吳孟達塑造的無數經典角色，帶給觀眾歡樂和思考，陪伴了幾代人的青春，「儘管演了一輩子配角，但達叔對角色不曾敷衍，『當演員能做就拚命做』，讓人看到了一位戲骨的敬業精神，也感受到了他的藝術追求」。

文章隨後表示，吳孟達生前留下的最後一條微博寫着「我是中國人」，令無數網友集體致敬，「透過這短短五個字，人們讀懂了他對國家樸素而自然的愛。達叔是中國人，他對祖國的熱愛，代表了香港同胞的主流價值觀。觀眾緬懷和尊重達叔，不僅因為他演技精湛，更重要的是他有一顆乾淨、滾燙的愛國之心，正如有網友所稱：『藝術無國界，藝術家有祖國』。」

文章又稱：「然而，就是這種最純粹的愛國情感，居然也能戳中香港一些宵小之徒的痛處。吳孟達辭世後，個別人在香港社交媒體上竟無恥地惡語相向，潑髒水、貼標籤，無所不用其極。此番操弄，再次暴露出他們逢中必反到了缺乏人性、沒有底線的地步，對愛國者的仇視到了喪心病狂的地步。這些人越是攻擊愛國者，越反襯出達叔心懷大義；越是惱羞成怒，越說明達叔人格高大。事實上，在香港像達叔一樣愛國的人才是大多數，他們或許並非都是亮眼明星，或許從未有過轟轟烈烈的舉動，但在大是大非前絕不糊塗。」

文章最後強調：「做人最大的事情，『就是要知道怎麼樣愛國』。吳孟達演了一輩子配角，但論起愛國，他卻一直是主角。在香港這個舞台，愛國者達叔，和那些熱愛國家的人，永遠都是主角！那種流淌在血液中的情感，能夠讓他們與反中亂港分子劃清界限，攜起手來，背靠祖國、守護香港、建設家園。」

另外，央視亦發文讚揚，吳孟達是「永遠的護旗手」。

「人民銳評」過去鮮有發表關於娛樂新聞的評論，相反曾多次撰文評論香港局勢，例如去年就曾發出題為《<蘋果日報>之毒，更甚於新冠病毒》的評論文章，批評《蘋果日報》散佈「政治病毒」，又曾指「港版國安法」實施後，英國一些政客又按捺不住，老調重彈炒作「護照問題」。

吳孟達在微博的最後一則留言是於2019年8月16日發出，當時香港正值反送中運動，有示威者在旺角遊行期間走到尖沙嘴天星碼頭，並將五支旗杆上的國旗除下丟入維港，其後央視新聞貼出一張五星國旗照，寫「五星紅旗有14億護旗手」；吳孟達當日亦有份轉發相關帖文，並加註「我是中國人」5字。

新浪微博

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